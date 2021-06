Android z nowymi funkcjami na lato. Wypróbuj je już teraz

Google zaszalało.

Android 12 jest w drodze, ale zanim ten oficjalnie zadebiutuje, z pewnością minie kilka ładnych miesięcy. Google nie zapomina jednak o tych wersjach systemu, z których użytkownicy mogą korzystać obecnie. Firma postanowiła wzbogacić je właśnie, a właściwie ich aplikacje, o kilka nowych, przydatnych funkcji. Niektóre już zostały udostępnione.Pierwsza z zaprezentowanych przez Google funkcji dotyczy aplikacji Wiadomości . Ta doczekała się możliwości oznaczania wiadomości gwiazdkami (na wzór przypinania wiadomości w Slacku czy Telegramie). Wszystkie takie komunikaty będzie można szybko znaleźć, przechodząc do odpowiedniej sekcji aplikacji. Jak poinformował gigant z Mountain View, funkcja będzie stopniowo udostępniana użytkownikom w ciągu nadchodzących tygodni.Google zdecydowało się również ułatwić wchodzenie w interakcje głosowe ze swoim urządzeniem. Asystent Google jest bowiem od teraz kompatybilny z jeszcze większą liczbą aplikacji, a przynajmniej jeśli mowa o komunikatach w języku angielskim, i pozwala komendą przejść bezpośrednio do konkretnego menu w danej aplikacji.Jeśli chodzi o głosową obsługę urządzenia, aplikacja Voice Access opracowana z myślą o osobach niepełnosprawnych otrzymała z kolei funkcję, która ułatwia głosowe wpisywanie haseł. W wersji beta można ją już natomiast poprosić o to, by ta pozwalała kontrolować smartfon głosowo tylko wtedy, gdy patrzysz na jego ekran.Na tym nie koniec nowości. Kolejną aplikacją, którą Google wzięło na celownik jest Android Auto . Nie dość, że jej konfiguracja stała się łatwiejsza, tak jak przeszukiwanie jej treści, to doczekała się ona większych możliwości z zakresu personalizacji, a także obsługi kolejnych aplikacji. Z poziomu smartfonu można nawet manualnie włączyć w niej ciemny motyw. Co więcej, Google pozwala od teraz uzyskiwać za jej pośrednictwem jej ekranu głównego dostęp do takich aplikacji jak WhatsApp i odczytywać oraz wysyłać w nich wiadomości.