Oto oficjalne tapety z Windows 11 w wysokiej rozdzielczości

Ustaw je w Windows 10 już teraz.

Tapety z Windows 11 w wysokiej rozdzielczości

Windows 11 stał się otwartą tajemnicą, a Microsoft musi go jeszcze tylko formalnie i oficjalnie potwierdzić w trakcie wirtualnego wydarzenia, planowanego na 24 czerwca. Następca Windows 10 zapowiada się po prostu jako duża i darmowa aktualizacja obecnego systemu, ale nie przeszkadza to w podgrzewaniu atmosfery wkoło jego debiutu. Plik ISO Windows 11 build 21996.1 wyciekł do sieci, dzięki czemu możemy Wam udostępniać coraz to nowe informacje na jego temat. Pora na oficjalne tapety.Grafiki widoczne w niniejszym wpisie, są najprawdopodobniej oficjalnymi, domyślnymi tapetami, które zadebiutują w stabilnej wersji aktualizacji Windows 11. Póki co można je znaleźć w buildzie 21996.1 Windows 11 z 30 maja 2021 roku. Oczywiście ostatecznie Microsoft może postawić na inne obrazy tła, ale...Tapeta ma dwie różne wersje, jasną i ciemną, co dość jednoznacznie sugeruje, że Microsoft może zaimplementować w systemie Windows 11 nową funkcję, zapożyczoną żywcem z systemu macOS. Chodzi oczywiście o dynamiczną zmianę tapety wraz ze zmianą pory dnia.Aby otworzyć tapety w wysokiej rozdzielczości,, by wyświetlić je w nowej karcie.System Windows 11 prawdopodobnie będzie w stanie automatycznie przełączać się z trybu jasnego na ciemny, w zależności od pory dnia, dzięki czemu system operacyjny sprawiał będzie wrażenie bardziej "żywego" i dynamicznego. Ewentualny przełącznik mógłby umożliwiać manualne włączenie trybu ciemnego na urządzeniu, dzięki czemu system Windows 11 przełączałby się samoczynnie na odpowiedni motyw i ewentualnie zmienił tapetę na ciemną wersję.Przewiduje się, że system Windows 11 zostanie wydany jesienią tego roku, a Microsoft najprawdopodobniej rozpocznie udostępnianie kompilacji testowych w ramach programu Windows Insider wkrótce po wydarzeniu zapowiedzianym na 24 czerwca.Źródło: mat. własny