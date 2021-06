Wygląd Microsoft Windows 11 na pierwszych grafikach. Wyciekła masa zrzutów ekranu

Windows 11 dostarcza zupełnie nowe Menu Start i Pasek Zadań

Wyśrodkowanie Paska zadań, to ogromna nowość / Foto: windowslatest

Nowe Menu Start i opcjonalne przywrócenie ikon z paska na tradycyjną lewą stronę / Foto: windowslatest

Dodatkowe menu pod przyciskiem Start (i przesunięcie ikon na lewo) - podobne do tego z Windowsa 10 / Foto: windowslatest

Wiele aplikacji bez większych zmian, choć widać inspiracje Windowsem 10X

Menu wyszukiwania różni się tylko nieznacznie / Foto: windowslatest

Bardzo przydatna nowość - jeszcze łatwiejsze pozycjonowanie wielu okien na ekranie / Foto: The Verge

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Aktywne kafelki mają nowe miejsce, ale zniknęły z Menu Start / Foto: The Verge

Od pewnego czasu pojawiało się coraz więcej plotek na temat Windowsa 11. System zapewne wkrótce doczeka się oficjalnej kompleksowej zapowiedzi, co sugerujei data 24 czerwca. Jednak już teraz dzięki Chińczykom do sieci, przez co mamy sporo grafik ukazujących wygląd systemu. Część podchodzi od samych Chińczyków, inne są autorstwa użytkowników z całego świata, którzy skorzystali już z nieoficjalnych źródeł ISO. Oczywiście to tylko podstawa do dalszych prac zespołu programistów i designerów, więc wiele może się jeszcze zmienić do czasu premiery czy nawet oficjalnej prezentacji jedenastki.Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to zmiany na pasku zadań i w Menu Start. Nie przeprojektowano za bardzo obszaru po prawo, gdzie znajdują się chociażby zegar, połączenia czy głośność, ale środek i lewa strona, to jedna z największych zmian w historii. Zawsze logo Windowsa otwierające Menu Start znajdowało się skrajnie po lewo. Microsoft w Windowsie 11 zamierza wyśrodkować wszystkie ikony przypiętych i otwartych programów oraz sam przycisk Start z logo systemu. Na szczęście będzie opcja przesunięcia na tradycyjny lewy skraj paska.Kolejną dużą zmianą po filozofii Windowsa 10 jest domyślna rezygnacja z aktywnych kafelków w Menu Start. Standardowo miałoby zawierać tylko rekomendowane pliki i programy (zapewne na bazie ostatnio otwieranych) i skokowo przewijaną listę wszystkich zainstalowanych aplikacji. Poniżej ikonkę użytkownika z przejściem do jego opcji i przycisk do wyłączania czy restartu maszyny. Za to klikając prawym guzikiem myszy, znajdziemy część usuniętych funkcji w dodatkowym menu, podobnie jak ma to miejsce w dziesiątce czy ósemce.Jeśli jednak chcemy sięgnąć do dotychczasowego desingu, istnieje opcja przełączenia do starego motywu menu z Windowsa 10, choć (przynajmniej w testowym ISO, które wyciekło) trzeba się nieco nagimnastykować, bo wyłącznie modyfikacją wpisów w rejestrze. Poza tym okna dostały zaokrąglone rogi, a część ikon jest przeprojektowana. Od razu narzucają się skojarzenia z uśmierconym niedawno Windowsem 10X.Na pierwszy rzut oka zauważalnym (lub nawet jakimkolwiek) zmianom nie uległo np. Centrum akcji (rozwijane na pasku zadań po prawo), Menadżer zadań, Microsoft Store czy Mój komputer (a raczej Ten komputer - mi utkwiła jeszcze nazwa ze znacznie starych odsłon okienek) i Eksplorator plików. Przynajmniej poza ikonami. Wyszukiwanie aktywowane ikoną z paska zadań nieco różni się. Obecnie standardowym widokiem jest cały pasek wyszukiwania, ale można go przełączyć do ikony, co także sam robię z racji oszczędności miejsca. Przy okazji możemy też posłuchać motywu dźwiękowego włączania u wyłączania systemu.Świetnym dodatkiem jest możliwość ustalenia konkretnego wymiaru okna i jego pozycji już przy naciśnięciu na maksymalizację. W Windowsie 10 musimy przesunąć je blisko krawędzi ekranu, a w 11 dostaniemy szybsze i bardziej zaawansowane dojście do tej funkcji z aż czterema układami do wyboru. Często pracuję dzieląc monitor na dwa okna (zwykle edytor tekstu i przeglądarka internetowa) i na pewno nie jestem w tym odosobniony, więc to świetny ukłon w stronę takich użytkowników.Aktywne kafelki może zniknęły z Menu Start, ale będą miały w Windowsie 11 specjalne dedykowane miejsce. Na zrzucie ekranu, który je przedstawia, widzimy aktywację ikoną Widgets z Paska zadań i obecność wielu różnych elementów. Są wśród nich chociażby pogoda, informacje ze świata, statystyki sportowe czy notowania giełdowe.Czy to wszystkie nowości w wyglądzie Windowsa 11? Zapewne nie, ale trzeba poczekać na jeszcze lepsze zaznajomienie się z ostatnim buildem osób, które skorzystały z wycieku ISO czy po prostu uzbroić się w cierpliwość aż do oficjalnej prezentacji Microsoftu.Źródło i foto: windowslatest (1)