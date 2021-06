Windows 11 wyciekł do sieci. Plik ISO build 21996.1

Niespodzianka.

Windows 11 Build 21996.1 w sieci

Zapowiedź Windows 11 już wkrótce

W sieci ukazuje się coraz więcej informacji na temat nowego systemu Windows 11, który Microsoft zaprezentuje jeszcze w tym roku. Oprócz zrzutów ekranu i GIF-ów prezentujących jego interfejs w Internecie zagościła rzecz kluczowa. Plik ISO Windows 11 Build 21996.1 pojawił się na co najmniej kilku hostingach plików.Aktualizacja Windows 21H2, znana pod nazwą Sun Valley , to najpewniej tak duża i znacząca aktualizacja systemu Windows 10, że Microsoft zdecydował się nazywać ją wewnętrznie "zupełnie nowym Windowsem", czyli... Windows 11. Wszystko to za sprawą zastosowania w niej wielu innowacji i elementów UI z porzuconego systemu Windows 10X . Teraz build 21996.1 tego OS-u trafił do sieci.Windows 11 build 21996.1 wyciekł do sieci, umożliwiając zainteresowanym samodzielne przyjrzenie się nadchodzącemu systemowi operacyjnemu. Instalator potwierdza nazwę systemu Windows 11 i sugeruje, że Microsoft będzie trzymał się SKU Home i Pro. Wygląda na to, że kompilacja została ostatnio zaktualizowana 30 maja, więc możliwe jest, że od tego czasu w systemie operacyjnym wprowadzono więcej zmian.Windows 11 zawiera także zupełnie nowe OOBE (ekran instalacyjny + ekrany z komunikatami po instalacji), które przypomina Windows 10X. Warto jednak zauważyć, że istnieją w nim elementy konfiguracji, pamiętające czasy... Windows 8. Menu Start w Windows 11 jest teraz wyśrodkowane (jak w Windows 10X), a żywe kafelki dezaktywowane.ISO łatwo jest znaleźć obecnie w sieci - wystarczy dobrze poszukać. Ze względów natury prawnej zdecydowaliśmy się na razie nie dodawać go do naszej bazy oprogramowania.24 czerwca Microsoft organizuje wirtualne wydarzenie, podczas którego najpewniej oficjalnie zapowie Windows 11. Członkowie programu Windows Insider będą pierwszymi, którzy przetestują "nowy" system operacyjny, zanim zostanie on upubliczniony powszechnie jesienią tego roku. Chociaż kompilacja oferuje wgląd w zmiany, wciąż istnieje wiele niewiadomych. Czy pojawi się wersja Windows 10 21H2, czy będzie to po prostu Windows 11?Źródło: mat. własny