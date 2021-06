Windows 11 darmowy dla posiadaczy Windows 7 i Windows 8.1

Ulepszenie nadal możliwe.

Windows 11 za darmo dla posiadaczy Windows 7 i Windows 8.1

Microsoft przez rok od premiery systemu Windows 10 oferował oficjalną, legalną i darmową możliwość ulepszania systemów Windows 7 i Windows 8.1 do najnowszej wtedy wersji. Wraz z październikową premierą Windows 11, będącego najpewniej po prostu ogromną aktualizacją dla Windowsa 10, taka możliwość najprawdopodobniej powróci - pytanie brzmi: na jakich zasadach.Windows 11 będzie dostępny za darmo w postaci darmowej aktualizacji dla posiadaczy Windows 10 - to rzecz pewna. W zeszłym miesiącu w trakcie konferencji Build 2021 dyrektor generalny Satya Nadella chwalił się, że Windows 10 działa już na 1,3 miliarda maszyn, w związku z czym podział bazy użytkowników nie miałby najmniejszego sensu. Wielu użytkowników oprogramowania Microsoftu zastanawia się natomiast, czy korzystający z Windows 7 i Windows 8.1 ponownie otrzymają opcję darmowego uaktualnienia do najnowszego wydania. Wygląda na to, że... tak.Jak widać na poniższych zrzutach ekranu, Windows 11 ma klucze konfiguracji przeznaczone do obsługi kluczy z Windows 7 i Windows 8.1. Na jednej z grafik widzimy ponadto, że Windows 8 nie jest obsługiwany i należało będzie wykonać ulepszenie do Windows 8.1 przed aktualizacją do Windows 11. Analogicznie sytuacja wyglądała w przypadku ulepszenia do Windows 10.