KPRM: aplikacja mObywatel nie zawsze zastąpi dowód osobisty

To trzeba wiedzieć.

mObywatel na smartfonach 3 milionów Polaków

Czytaj także:

Co to jest mObywatel?

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpieszcza nas w ostatnich dniach licznymi komunikatami. Jeden z nich dotyczy popularności aplikacji mObywatel , będącej swoistym nowoczesnym wirtualnym portfelem na dokumenty. Według najnowszych doniesień z apki korzysta już ponad 3 miliony Polaków. Przy okazji informacji o niemałym sukcesie, przypomniano nam o sytuacjach, w których mObywatel nie zastępuje dowodu osobistego lub paszportu.3 152 412 – dokładnie tylu Polaków w swoich telefonach zainstalowało mObywatela do 15 czerwca 2021 roku. Ta liczba rośnie z dnia na dzień. Stan na dzień 27 marca tego roku wynosił 2,4 miliona użytkowników. To najlepszy dowód na wysoką użyteczność aplikacji.Aplikacja mObywatel dostępna na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS to przede wszystkim odzwierciedlenie danych zlub. W aplikacji znajdziecie też- cyfrowy dokument z odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. Właściciele pojazdów mogą skorzystać z usługi, aby przeglądać dane z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. Kolejną przydatną funkcją są(dzięki niej będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR). Po otrzymaniu pełnej dawkiwidoczne jest zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19, a wkrótce będzie także. Ostatnio w apce zadebiutowały teżoraz