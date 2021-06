Nvidia wkrótce kończy wsparcie dla Windowsa 7 i 8. Masz GeForce? Zainstaluj Windowsa 10

Od września kompleksowe wsparcie sterowników Nvidii tylko dla Microsoft Windows 10

W standardowym dziale pobierania sterowników Nvidii wciąż widzimy Windowsa 7 i 8/8.1 / Foto: Instalki.pl - Nvidia

Wkrótce drivery dla Windowsa 7 i 8/8.1 zapewne trafią tylko do specjalnego pełnego wyszukiwania / Foto: Instalki.pl - Nvidia

Macie starszego Windowsa? Sterowniki Nvidii, to kolejny powód, aby dać szansę Windowsowi 10

Zapewne większość graczy przesiadła się już z Windowsa 7 czy 8 lub 8.1 na Windowsa 10. Jeśli jednak wciąż nie zmieniliście swojego poprzedniego systemu firmy z Redmond na najnowszy, to czeka was niemiła niespodzianka. Nvidia jeszcze tego lata zakończy pełne wsparcie sterowników dla starszych edycji microsoftowych okienek. Chcecie mieć wszystkie korzyści z driverów? Windows 10 będzie już do tego niezbędny.Kompleksowe nowe sterowniki Game Ready do kart graficznych GeForce będą publikowane dla systemów Windows 7 i Windows 8/8.1 jeszcze tylko do 31 sierpnia. Chodzi o takie aktualizacje, jak ulepszenia wydajności, nowe funkcje oraz poprawki błędów, które od września będą wyłącznie domeną Windowsa 10. Nie oznacza to jakiejś katastrofy, jednak nie ma co liczyć na liczne usprawnienia i poprawki. Firma jedynie zobowiązała się dostarczać do Windowsa 7 i Windowsa 8/8.1 łatki w formie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń i to całkiem długo, bo aż do września 2024 roku.Jak zaznacza Nvidia na swojej stronie - "Zdecydowana większość naszych klientów GeForce przeszła na system operacyjny Windows 10. Aby zapewnić posiadaczom kart GeForce najlepsze możliwe zabezpieczenia, wsparcie i funkcjonalność, Nvidia skupi się teraz na systemie operacyjnym Windows 10." Pierwszy pakiet sterowników, który nie będzie już przygotowywany z myślą o starszych odsłonach Windowsów, zostanie opublikowany 4 października 2021 roku.No chyba, że Nvidia zawrze w nim krytyczne łatki bezpieczeństwa. Ale wtedy edycja driverów dla poprzednich Windowsów ze wspominanymi poprawkami nie musi być wydana tego samego dnia oraz oczywiście skupi się wyłącznie na nich, bez jakichkolwiek innych zmian względem sterownika z końca sierpnia i tak pozostanie aż do września 2024 roku, kiedy to nie będą już opracowywane nawet wyjątkowo ważne łatki bezpieczeństwa.Jeżeli wciąż korzystanie z Windowsa 7, to czym prędzej powinniście przesiąść się na Windowsa 10 z racji końca wsparcia ze strony samego Microsoftu. Posiadacze Windowsa 8 i 8.1 chcący w pełni cieszyć się grami, też muszą pomyśleć o aktualizacji. W końcu część produkcji nie da się nawet odpalić na starszych oknach. Nie gracie, a macie kartę GeForce w komputerze z poprzednim systemem? Też dobrze by było dać szansę dziesiątce. Jednak pod kątem samego GPU raczej nic nie szkodzi. Do zwyczajnych domowo-biurowych zastosowań będą wam wystarczyć nawet wyłącznie poprawki bezpieczeństwa, nie powinniście odczuć wielkiej różnicy. Tak czy inaczej,z naszej bazy.Źródło: Nvidia / Foto tytułowe: Pixabay