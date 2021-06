Google Workspace dostępne dla każdego

Dobra wiadomość.

Pokoje w Czacie to od teraz Spaces

Google otwiera pakiet Workspace dla każdego chętnego. Do tej pory Google Workspace było oprogramowaniem do pracy grupowej, oferowanym na zasadzie subskrypcji wyłącznie dla instytucji. Teraz mogą z niego korzystać ponad trzy miliardy indywidualnych użytkowników usług Google. W skład produktów Google Workspace wchodzą Gmail, Czat, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze i Meet. Przy okazji udostępnienia Google Workspace wszystkim użytkownikom, Google ogłasza nowe aktualizacje, które odpowiadają na wyzwania i szanse, jakie wprowadza hybrydowy model pracy:Od dziś Google Workspace jest dostępne dla każdego posiadającego konto Google, co oznacza, że przyjaciele, rodzina i inni mogą pozostawać w kontakcie, wspólnie pracować i udostępniać przydatne informacje w obrębie jednej przestrzeni. Wszyscy użytkownicy mogą od dzisiaj uruchomić zintegrowane funkcje Google Workspace poprzez włączenie Czatu w Gmailu Wraz z wprowadzeniem Spaces, dotychczasowa funkcja pokoi w Czacie przekształca się w miejsce do zarządzania kontaktami, tematami i projektami w Google Workspace. W kolejnych miesiącach wprowadzony zostanie usprawniony interfejs użytkownika, który ułatwi zarówno zespołom, jak i pojedynczym użytkownikom monitorowanie wszystkiego, co dla nich ważne.