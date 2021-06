Kiedy Microsoft zakończy wsparcie dla Windows 10? Już to wiemy

Producent podzielił się datą.





Windows 10 – koniec wsparcia w 2025 roku

fot. zrzut ekranu ze strony Microsoft

Od jakiegoś czasu krążą pogłoski na temat tego, iż Microsoft przygotowuje się do wydania nowej wersji systemu operacyjnego Windows. Na stronie producenta można znaleźć informację o tym, kiedy Microsoft oficjalnie zakończy wsparcie dla popularnego Windows 10. Okazuje się, że wcale nie trzeba będzie długo czekać na ten moment.Czy tym samym Amerykanie potwierdzili, że szykują następcę „dziesiątki” Na jednej ze stron Microsoftu można znaleźć informację o tym, iż amerykańska firma będzie obsługiwała system Windows 10 w wersji Pro oraz Home co najmniej do 14 października 2025 roku. Wygląda to na całkiem wyraźny dowód wskazujący na dalekosiężne plany giganta z Redmond. Nie wiadomo dokładnie, co będzie po 14 października 2025, ale bazując na traktowaniu poprzednich systemów przez Microsoft można założyć, że od wtedy „dziesiątka” będzie oficjalnie martwa.Co stanie się dalej? W ostatnich tygodniach Microsoft mówił bardzo dużo na temat następnej generacji systemu Windows. 24 czerwca 2021 roku firma zorganizuje specjalne wydarzenie, które będzie poświęcone przyszłości oprogramowania i zapewne wtedy dowiemy się, co czeka popularne „okienka”. Microsoft do tej pory podsycał jedynie atmosferę w postaci kontrolowanych przecieków. Bardzo możliwe, że właśnie 24 czerwca firma pokaże nam zalążek i możliwości Windowsa 11.Teraz, kiedy wiemy już, że wsparcie dla Windows 10 zostanie zakończone w 2025 roku jest bardziej prawdopodobne, że Amerykanie szykują zupełnie nowy produkt, który będzie mocno promowany w nadchodzących miesiącach i latach.Zanim jednak „dziesiątka” oficjalnie umrze na pewno zobaczymy jeszcze kilka dużych aktualizacji. Przed nami między innymi update oznaczony jako Sun Valley, który wniesie mnóstwo nowości i optymalizacji do Windows 10.Przyszłość systemu Microsoftu zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczymy, co firma pokaże jeszcze w tym miesiącu.Źródło: Microsoft / fot. Kenny Orr - Unsplash