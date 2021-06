Microsoft potwierdza problemy z Windows 10 21H1

Dotykają także starszych wydań OS-u.

Problemy z Windows 10 21H1

Problemy z dźwiękiem w Windows 10

W maju tego roku Microsoft zakomunikował, że naprawił krytyczne błędy w Windows 10 21H1 , a aktualizacja jest gotowa do powszechnej dystrybucji. O ile jednak wyeliminowano najpoważniejsze usterki, to nie uniknięto zwyczajowych, drobniejszych potknięć, towarzyszących niemal każdej większej poprawce. Microsoft właśnie potwierdził garść nowych bugów, występujących w najnowszym wydaniu systemu.Aktualizacja systemu Windows 10 21H1, inaczej także pod nazwą majowej aktualizacji Windows 10, to niewielka poprawka, zawierająca głównie ulepszenia jakościowe i poprawki błędów. W swojej nowej wersji dokumentacji pomocy technicznej firma Microsoft potwierdziła, że użytkownicy korzystający Windows 10 21H1 i starszych wersji mogą napotkać problemy, jeśli korzystają z aplikacji wymagających dostępu do dzienników zdarzeń.Po ostatniej aktualizacji aplikacje nie mogą już uzyskiwać dostępu do dzienników zdarzeń, co może się zdarzyć na dowolnym urządzeniu, na którym nie zainstalowano najnowszych aktualizacji. Firma uważa, że jest to spowodowane ostatnimi zmianami bezpieczeństwa, a problem można rozwiązać, jeśli zastosuje się aktualizację KB5003637 z czerwca 2021 roku. Tak, tą, która psuje pasek zadań i drukarki u niektórych użytkowników. To nie koniec zmartwień.Pewne grono osób uskarża się na problemy z dźwiękiem w Windows 10 po zaktualizowaniu swojego komputera. Mowa tutaj o dziwnych dźwiękach o wysokiej częstotliwości, występujących w niektórych programach uruchamianych w Windows 10 21H1, 20H2 oraz 2004. To stary błąd, o którym donosiliśmy już kilka tygodni temu i który nie został naprawiony przy okazji najnowszej aktualizacji. Może go rozwiązać wyłączenie dźwięku przestrzennego w systemie. Zrobisz to, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie głośnika na pasku zadań, obok zegara. Należy wybrać "Dźwięk przestrzenny" i "Wyłącz".