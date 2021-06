Windows 10: jak wyłączyć pogodę na pasku zadań?

Moduł Cię irytuje? Wyłącz go.

Aktualizacja Windows 10 21H1 pojawia się na coraz większej liczbie komputerów. Korzysta z niej przez to rosnąca liczba Polaków, którzy mają okazję wypróbować kilka nowości debiutujących w najnowszym wydaniu systemu Microsoftu. Jedną z nich jest widget o nazwie "Wiadomości i zainteresowania", widoczny na pasku zadań. O dziwo, nie każdemu się on podoba.to nowy kanał informacyjny w Windows 10, współpracujący ściśle z przeglądarką internetową Microsoft Edge. Na komputerach z aktualizacją Windows 10 21H1 widnieje on w postaci niewielkiej ikony z informacją o pogodzie, widocznej w prawej części paska zadań.

Źródło: mat. własnyPo najechaniu kursorem na ten element, użytkownikowi prezentowane są szczegółowe informacje pogodowe oraz kilka sekcji z artykułami, po kliknięciu których treści otwierane są w przeglądarce Edge. Widget można łatwo dezaktywować lub zmienić jego wygląd. Niektórych użytkowników po prostu denerwuje - Ania z naszej redakcji wyłączyła go na przykład w trymiga.Aby wyłączyć "Wiadomości i zainteresowania" wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym elemencie, a następnie z listy wybrać "Wiadomości i zainteresowania", a potem "Wyłącz". Takie to proste.Źródło: mat. własnyAlternatywnie, da się zmodyfikować wygląd widgetu w taki sposób, aby zajmował mniej miejsca na pasku zadań. W ten sposób unikniesz większości sytuacji, w których przypadkowo najedziesz nań przypadkiem myszą, co spowoduje otwarcie "feedu" z informacjami. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań, wybierz "Wiadomości i zainteresowania", a następnie "pokaż tylko ikonę".Źródło: mat. własnyW dowolnej chwili przywrócisz domyślny wygląd widgetu. Kliknij PPM na pasek zadań, wybierz "Wiadomości i zainteresowania" i "Pokaż ikonę i tekst".Być może irytuje Cię sam fakt wyświetlania treści po najechaniu kursorem i wolałbyś je wywoływać kliknięciem? Jeśli tak, nie zmieniaj niczego - po prosto deaktywuj odpowiednią opcję. Kliknij PPM na pasku zadań, wybierz "Wiadomości i zainteresowania" i odznacz opcję "Otwórz po najechaniu kursorem".Źródło: mat. własnyKorzystasz czasem z nowej funkcji, czy wyłączyłeś ją już lub właśnie to robisz?Źródło: mat. własny