Abonament premium Discord Nitro za darmo na 3 miesiące z Epic Games Store

Nie używałeś jeszcze płatnej wersji Discorda? Skorzystaj z Discord Nitro za darmo

Discord dostępny jest na komputerach, tabletach i smartfonach / Foto: Epic Games Store

Lepsza jakość wideo, wyższe limity udostępniania czy wzmocnienia serwera w Discord Nitro

Popularny komunikator głosowo-tekstowy, który ma także możliwość połączeń wideo czy udostępniania ekranu, właśnie zawitał jako kolejna aplikacja na platformę Epic Games Store. W przeszłości w launcherze pojawiło się niewiele programów (Discord jest szóstym z nich), chociażby przeglądarka internetowa Brave czy usługa strumieniowana muzyki oraz podcastów Spotify. Wraz z tym ruchem Epic Games Store i twórcy Discorda ogłosili ciekawą promocję.Po dodaniu za darmo Discorda Nitro do naszej bazy gier i aplikacji w Epic Games Store, powinniśmy wkrótce otrzymać wiadomość e-mailową z linkiem do aktywacji członkostwa premium w Discordzie Nitro. Karta produktu dostępna jest, program można wyszukać też w. Po wejściu w odnośnik z wiadomości musimy koniecznie podać swoje dane płatnicze (karta lub konto PayPal) i już od tej chwili cieszymy się z abonamentu Discord Nitro za darmo przez trzy miesiące. Normalny koszt wynosi 9,99 dolarów na miesiąc (około 37 złotych). Jeśli choćby na chwilę przed upływem promocyjnego okresu zrezygnujemy z wariantu Nitro, to nie zapłacimy ani grosza.Niestety oferta jest dostępna tylko dla nowych subskrybentów Discord Nitro, jeśli już kiedyś korzystaliście z płatnego abonamentu, to nie da się jej włączyć. Na szczęście osoby, które mają już konto w usłudze, ale nie korzystały z jej wariantu premium, nadal mogą się w niego zaopatrzyć za darmo na trzy miesiące, tak samo jak zupełnie nowi użytkownicy Discorda. Promocja będzie trwać jeszcze, więc jej ramy czasowe są zbieżne z tymi (nie licząc występowania przez więcej niż jeden tydzień), które Epic Games Store stosuje dla darmowych gier.Co nam daje dodatkowo Discord Nitro? Jak głosi opis w Epic Games Store - "Discord Nitro podnosi jakość Twojego dźwięku, obrazu i czata w Discord dzięki wielu niesamowitym możliwościom. Nitro oferuje animowane awatary i personalizowany tag, 2 Wzmocnienia serwera i 30% zniżki na dodatkowe Wzmocnienia, możliwość zbierania i tworzenia własnych emotikonów, odznaki profilowe do wyrażania swojego poparcia, większe limity udostępniania (mowa o 100 MB!), a w dodatku uzyskasz dostęp do transmisji wideo w wysokiej rozdzielczości, udostępniania obrazu i Go Live." Aplikacja Discord w Epic Games Store dostępna jest dla Windowsa i macOS, ale naturalnie można go zainstalować także na smartfonach czy tabletach, choć już nie z repozytorium Epic Games Store.Źródło i foto: Epic Games Store / Discord