Actie - planowanie zadań może zaskoczyć? (recenzja)

Actie – nowoczesna aplikacja do planowania zadań

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze

Listy zadań i wszelkiego rodzaju aplikacje do planowania pracy cieszą się sporą popularnością. Nic dziwnego - smartfon wyposażony w taką aplikację służy nam jako osobisty asystent, dzięki któremu zwiększamy produktywność.Actie to nowy tytuł, który wyróżnia się ciekawym podejściem do tematu. Mamy tu do czynienia z minimalistyczną oprawą graficzną i mechanizmem układającym nasz plan dnia według priorytetów.Aplikacja pozwala na dodawanie dwóch typów zadań: regularnych (np. treningi) oraz z określonym terminem zakończenia (np. projekt w pracy).W drugim przypadku musimy określić ile czasu łącznie potrzeba na wykonanie zadania i ile ma trwać jedna sesja. Ważne w obu przypadkach jest również określenie priorytetu za pomocą czytelnej skali. Na tej podstawie aplikacja ułoży nam plan dnia - trzeba przyznać, że działa to całkiem sprawnie. Zwłaszcza jeśli poświęcimy trochę czasu na wprowadzenie wszystkich istotnych dla nas zadań i podzielimy je na realne do wykonania bloki czasowe.Aplikacja - przynajmniej na razie - jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam. Minusy? Brakuje pełnoekranowego licznika czasu dla aktywnej sesji oraz informacji o aktywnym zadaniu przy próbie uruchomienia kolejnego. Nie każdy uzna to jednak za poważne wady.W ogólnym rozrachunku Actie to lekki i nowoczesny planer zadań. Wartością dodaną jest automatyczne układanie planu dnia.