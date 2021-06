Twórca Linuxa Linus Torvalds zachęca do szczepień

Kontrowersyjna (?) wypowiedź.



Linus Torvalds jest fińskim programistom, znanym głównie ze stworzenia jądra Linux oraz systemu kontroli wersji Git. Znany ze swoich stanowczych i nierzadko kontrowersyjnych wypowiedzi, tym razem sięgnął po najmocniejsze słowa od wielu lat, aby uderzyć w jednego z członków listy mailingowej Linux Kernel. Powód? Internauta wygłosił kilka dziwnych i sprzecznych z nauką uwag na temat szczepionek mRNA na COVID-19.



Linus Torvalds ostro do antyszczepionkowca

Incydent rozpoczął się w wątku Linux Kernel Mailing List (LKML), zatytułowanym "Maintainers / Kernel Summit 2021 Planning start", który rozpoczął się w kwietniu 2021 roku. Organizatorzy wydarzenia zdecydowali, że w tym roku wydarzenie powinno być wirtualne. Z czasem internauci zaczęli pytać, czy wzrost liczby szczepień oznacza, że decyzja może zostać zmieniona. W odpowiedzi internauta "Enrico Weigelt, metux IT consult" wtrącił swoje trzy grosze na temat szczepień:



"Znam *wielu* ludzi, którzy nigdy nie wezmą udziału w tym eksperymencie na ludziach, który zasadniczo tworzy nową rasę humanoidalną (ludzi, którzy wytwarzają białko szczytowe S (ang. spike protein), których sekwencja genów nie wygląda naturalnie). Jestem jednym z nich, podobnie jak cała moja rodzina."



Linus Torvalds odpowiedział błyskawicznie. W jego komentarzu widać sporo złości, choć i tak słowa nie są tak cięte jak te z 2018 roku, które przysporzyły mu pewnych problemów. Przypominam, że wtedy społeczność programistów jądra Linuxa nalegała, aby ten przestał wyzywać kolegów z list dyskusyjnych. Torvalds przeprosił, zrobił sobie przerwę w pisaniu, brał udział w treningu empatii i od tego czasu był szczególnie powściągliwy w LKML. Teraz zrobił pewnego rodzaju wyjątek dla Weigelta, formułując swoją ripostę w następujący sposób:



"Nie wiesz, o czym mówisz, nie wiesz, czym jest mRNA i szerzysz idiotyczne kłamstwa. Może robisz to nieświadomie z powodu kiepskiego wykształcenia. Być może robisz to, ponieważ rozmawiałeś z "ekspertami" lub oglądałeś filmy na youtube autorstwa szarlatanów, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Ale do cholery, niezależnie od tego, skąd dostałeś swoje błędne informacje, żadna lista dyskusyjna jądra Linuksa nie będzie dla Ciebie przepustką dla Twojego bełkotu" - napisał Torvalds.



Torvalds następnie wyjaśnia, że mRNA nie może stworzyć nowej rasy i wzywa Weigelta, aby dokształcił się i polegał na wiarygodnych źródłach informacji. Swój post zakończył w następujący sposób:



"A jeśli upierasz się przy wierze w zwariowane teorie spiskowe, przynajmniej ZAMKNIJ SIĘ na ten temat na listach dyskusyjnych jądra Linuksa."



Zwraca się przy tym do innych: "Zaszczep się. Przestańcie wierzyć w antyszczepionkowe kłamstwa."



