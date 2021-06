Błędy w Windows 10 KB5003637 psują pasek zadań i drukarki

Tradycji stało się zadość.

KB5003637 - błędy

"Na pasku zadań na pasku zadań zniknęły data, godzina i ikony systemowe. To właśnie zaczęło się dzisiaj, 10 czerwca 2021 roku, po zaktualizowaniu systemu Windows"

"Aktualizacja zmieniła mój komputer w ziemniaka"

"Poprawka KB5003214 była opcjonalna, ale KB5003637 jest instalowana automatycznie i powoduje ten sam problem (błąd ikon na pasku zadań). Te aktualizacje dosłownie niszczą użyteczność mojego komputera"

Microsoft kilka dni temu udostępnił czerwcową aktualizację Windows 10 KB5003637 , o czym nie omieszkaliśmy Was poinformować. Pisałem wtedy, że w przeciągu kolejnych dni zapewne poinformujemy Was o błędach, które poprawka zacznie powodować. Nie myliłem się. Wygląda na to, że " u mnie działa ", ale użytkownicy z całego świata skarżą się na różne problemy.Windows 10 KB5003637 to obowiązkowa poprawka bezpieczeństwa z czerwca 2021 roku, wydawana w cyklu Patch Tuesday. Łatki te są zazwyczaj pobierane i instalowane automatycznie, w zależności od ustawień Windows Update. W sieci widać pierwsze utyskiwania na kwestie związane z jej jakością. Internauci z Reddita i Centrum Opinii donoszą o usterkach związanych z paskiem zadań oraz drukarkami.– napisał jeden z użytkowników.— lamentował inny internauta.- dodał ktoś inny.