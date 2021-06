Facebook Messenger przyspieszy komunikację. Nadchodzi wyczekiwana funkcja

Nareszcie.

Facebook Messenger sprawia, że rozmowy stają się szybsze

Facebook regularnie wprowadza do Messengera funkcje mające na celu poprawę ogólnego komfortu korzystania z tego popularnego komunikatora. Co prawda nie zawsze można uznać je za w pełni potrzebne, lecz niekiedy gigantowi uda zaimplementować coś interesującego. Tak też jest i tym razem. Na oficjalnej stronie aplikacji pojawił się post dedykowany trzem nowościom. Przede wszystkim– Olivia Rodrigo (ma on promować nowy album artystki, Sour, utrzymany we fioletowych barwach i charakteryzującymi się naklejkami przywodzącymi na myśl twórczość piosenkarki), Światowy Dzień Oceanów (wszechobecny błękit kojarzący się z oceanami oraz emoji wieloryba) oraz F9 (motyw promujący dziewiątą odsłonę filmu z cyklu Szybcy i Wściekli).Od pewnego czasu jest dostępny także motyw Pride dodany z okazji obchodzonego w czerwcu Miesiąca Dumy. W tym przypadku mamy oczywiście do czynienia z tęczową kolorystyką oraz domyślną emotikoną – flagą LGBTQ+.Najciekawszą nowością wydaje się jednak dodany. Jeśli znajomy wyśle nam zdjęcie/ film, to nie trzeba wracać do głównego ekranu wiadomości – odpowiedzieć można bezpośrednio za pomocą paska u dołu ekranu. Niewątpliwie tego typu opcja przyspieszy nieco komunikację. W celu wyjście z pełnoekranowej przeglądarki multimediów należy tylko przesunąć palcem w górę.Trzecia funkcja niestety nie będzie dostępna w Polsce. Mowa tu o, które pozwolą na szybkie wysłanie lub zażądanie pieniędzy od osób nie posiadających konta na portalu. Nam pozostaje wyłącznie czekać aż gigant społecznościowy zdecyduje się na wprowadzenie FP do Polski.Powyżej opisanemobilnych użytkowników Facebook Messengera . Jeśli jeszcze ich u siebie nie widzicie, to koniecznie sprawdźcie możliwość aktualizacji lub po prostu poczekajcie.Źródło i foto: Facebook