Microsoft stworzył 11-minutowy remix dźwięków startu systemów Windows

Czegoś takiego jeszcze nie słyszałeś.

11-minut dźwięków startu z Windowsa

Nowy Windows? Raczej nie

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Na 24 czerwca Microsoft zapowiedział ważne wydarzenie. Najwyraźniej w jego ramach gigant z Redmond zamierza pokazać coś istotnego. Opisywane jest ono bowiem pojedynczym zdaniem o treści „Dołącz do nas, by zobaczyć, co czeka system Windows”. Niektórzy spekulują, że tym czymś może być nowa generacja systemu – Windows 11 . Jest to raczej mało prawdopodobne, ale mimo wszystko Microsoft te spekulacje podsyca.Wczoraj Microsoft opublikował w serwisie YouTube 11-minutowy remix złożony ze… spowolnionych o 4000% i połączonych ze sobą dźwięków startu różnych wersji systemu Windows. Dokładniej mówiąc, chodzi o dźwięki startu systemów Windows 95, XP oraz 7, czyli tych, które użytkownicy wspominają najmilej.Słuchanie omawianego remixu jest doświadczeniem co najmniej dziwnym, jeśli nie nieprzyjemnym. Na szczęście, towarzyszy mu nagranie przedstawiające widoki i krajobrazy, którymi Microsoft inspirował się, tworząc domyślne tapety dla każdego z wymienionych systemów.Microsoft zapewne wybrał do stworzenia remixu dźwięki z systemów Windows 95, XP i 7 nie bez powodu. Były to systemy, które nie tylko użytkownicy pokochali najbardziej, ale też systemy, które wprowadziły największe zmiany w kwestii interfejsu. Jest to przesłanka by myśleć, że 24 czerwca Microsoft wcale nie zaprezentuje systemu Windows 11, a odświeżony wygląd systemu Windows 10. Być może chodzi o aktualizację o nazwie kodowej Sun Valley (21H2), która podobno ma mieć swoją premierę w październiku.Aktualizacja Sun Valley ma przynieść daleko idące zmiany w zakresie interfejsu systemu, ale także jego warstwy funkcjonalnej. Kto wie, może jest ona na tyle ważna, że Microsoft postanowił zacząć określać ją mianem „Windows 11”. Internauci wyciągnęli ten wniosek w oparciu o… poniższą grafikę towarzyszącą zaproszeniu na wspomniany Event, na której widać nierealistyczny cień, który rzekomo ma tworzyć liczbę 11.Cóż, aby przekonać się, co takiego Microsoft zamierza zapowiedzieć podczas swojego najbliższego wydarzenia, musimy poczekać do 24 czerwca. Event ten rozpocznie się wówczas o godzinie 17:00 czasu polskiego i będzie można obejrzeć go na żywo za pośrednictwem transmisji giganta z Redmond.Źródło: YouTube, fot. tyt. Microsoft