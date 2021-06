Tydzień po premierze Harmony OS 2 ma już 10 milionów użytkowników

Wielki sukces nowego systemu.

Technicznie Android, wizualnie EMUI

2 czerwca Huawei przedstawił najnowszą wersję autorskiego systemu operacyjnego Harmony OS 2, który ma być konkurentem Androida i rozwiązaniem problemu amerykańskich sankcji. Projekt spotkał się z ciepłym przyjęciem i sporym zainteresowaniem użytkowników, czego dowodem ma być liczba instalacji, która po tygodniu od premiery wynosi aż 10 milionów.Jak na zupełnie nowy system, jest to wynik imponujący, jednak Huawei mierzy znacznie wyżej. Podczas premiery zapowiedziano, że firma oczekuje aż 300 milionów instalacji do końca tego roku. W realizacji tego ambitnego planu ma pomóc sprawny proces aktualizacji aż 100 modeli smartfonów. Oprócz tego, Harmony OS ma być również dostępny na smartwatchach, tabletach, a nawet komputerach.Choć Harmony OS to osobny system, jego bazą jest zmodyfikowany Android w wersji open source. Dzięki temu, na smartfonach z oprogramowaniem Huawei możemy uruchomić aplikacje z Androida, ale też jednocześnie znajdziemy wiele podobieństw między oboma platformami.Od strony graficznej, Harmony OS mocno nawiązuje do nakładki EMUI, którą mogliśmy dotychczas znaleźć na wszystkich urządzeniach Huawei z Androidem. Chińczycy zadbali jednak, aby pojawiło się kilka usprawnień i unowocześnień. Mowa tu o nowych widgetach, odświeżonym pasku powiadomień i nowej belce ustawień. Funkcją, której dotąd nie znaliśmy jest też Super Device, czyli możliwość intuicyjnego łączenia się z urządzeniami Huawei znajdującymi się w pobliżu.Tym, co ma być kluczem do sukcesu nowej platformy Huawei nie jest jednak interfejs, a ilość dostępnych aplikacji i zaawansowane wsparcie. Jak zapowiedziano na ostatniej konferencji, nad produktami dla Harmony OS pracuje już 500 tysięcy deweloperów, a aktualizacje dla urządzeń pracujących pod jego kontrolą mają być zapewniane do 5 lat od premiery.Źródło: Gsmarena , fot. tyt. Huawei