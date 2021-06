Android 12 – ruszyła kolejna runda beta testów

Panel prywatności w systemie Android 12. | Źródło: Google

Nowy wskaźnik na pasku stanu w Androidzie 12 oraz nowe przełączniki w szybkich ustawieniach. | Źródło: Google

Debiut Androida 12

Kolejne funkcje udostępnione w ramach beta testów Androida 12 to nowy panel internetowy, który ułatwia przełączanie się między dostawcami Internetu i sieciami Wi-Fi, a także powiadomienia o tym, czy jakakolwiek aplikacja odczytuje informacje skopiowane do schowka. Podczas następnej rundy testów zapewne do dyspozycji dostaniemy jeszcze więcej nowości.W sumie Google planuje przeprowadzić jeszcze przynajmniej trzy rundy beta testów systemu Android 12. Przeprowadzenie tych testów jest niezbędne, aby zapewnić stabilność platformy przed jej premierą. No właśnie, kiedy ta ma nastąpić? Prawdopodobnie we wrześniu bieżącego roku, ale czas pokaże, czy rzeczywiście tak będzieDo beta testów systemu Android 12 możesz zapisać się pod tym adresem . Zanim to jednak zrobisz, sprawdź czy na Twoim urządzeniu Android 12 w wersji beta jest już wspierany. Listę wspieranych urządzeń znajdziesz pod tym adresem . W skrócie, są to niektóre urządzenia firm ASUS, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo, Xiaomi, ZTE oraz wybrane smartfony Pixel.Źródło: TechCrunch , fot. tyt. Google