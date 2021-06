Czerwcowa aktualizacja Windows 10 już jest. Przynosi jakościowe zmiany

Warto ją pobrać.

Aktualizacja KB5003637 udostępniona

2021-06 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 21H1 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5003637)

Spójrz w kalendarz. Co widzisz? Drugi wtorek miesiąca mamy już za sobą, a to oznacza, że Microsoft udostępnił czerwcową aktualizację Windows 10 w ramach cyklu zwanego Patch Tuesday. Zapewne w przeciągu kolejnych kilku dni usłyszymy o błędach raportowanych przez użytkowników, którzy zdecydowali się ją zainstalować. Póki co informujemy o tym, co zmienia najnowsza łatka zaserwowana przez giganta z Redmond.Szósta w tym roku zbiorcza aktualizacja Windows 10 jest już dostępna dla systemów w wersjach 21H1, 20H2 i 2004 z poziomu Windows Update, WSUS i webowego katalogu. Firma opublikowała również bezpośrednie łącza pobierania dla instalatorów offline systemu Windows 10 KB5003637. Jeśli Twój komputer działa pod kontrolą najnowszego Windows 10 21H1, wersja OS-u zostanie podniesiona do 19043.1052. Łatka widnieje w Windows Update w tym przypadku jako: