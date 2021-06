Jak zrobić zrzut ekranu całej strony w Chrome? Sprawdź ten trik

Rób to jak ekspert.

Zrzut ekranu całej strony internetowej w Chrome

Jak zrobić zrzut ekranu w Chrome?

Robienie zrzutów ekranu nawet bez dodatkowego oprogramowania jest stosunkowo proste. Wystarczy skorzystać z przycisku Print Screen na klawiaturze, by chwilę później móc wkleić grafikę w dowolny program graficzny. Alternatywnie, Windows 10 oferuje wbudowane i nieco bardziej rozbudowane narzędzie, które to umożliwia. Problem pojawia się w sytuacji, gdy chcemy zrobić szybki zrzut ekranu całej zawartości strony internetowej - naciśnięcie Print Screen skutkowało będzie zapisaniem wyłącznie widocznego na ekranie fragmentu witryny. Na szczęście najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie, Google Chrome , pozwala na przechwytywanie widoku całej zawartości strony internetowej, bez konieczności instalowania wtyczek.Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale Google Chrome dysponuje zintegrowanym narzędziem do wykonywania zrzutów ekranu. O dziwo, jest ono dobrze ukryte. Dzięki niniejszemu, krótkiemu poradnikowi nauczycie się z niego sprawnie korzystać.Otwórz Chrome i uruchom stronę internetową, której zrzut ekranu chcesz zapisać.Kliknij na przycisk menu i z jego poziomu wybierz "Więcej narzędzi", a następnie "Narzędzia dla deweloperów".