Jak sterować telewizorem za pomocą smartfona? Sprawdzone sposoby

Kiedy smartfon może zastąpić pilot do TV?

1. irplus - Pilot podczerwieni

2. Android TV Remote Control

3. LG ThinQ

4. Mi Remote

5. Remote for Samsung TV

Pilot do telewizora, podobnie jak druga skarpetka do pary, od czasu do czasu lubi zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Wyobraźcie sobie na przykład, że akcesorium "zdematerializowało się" akurat w momencie, gdy na murawę wybiega polska reprezentacja w piłce nożnej na EURO 2020. Przykra sprawa. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, aby to smartfon zastąpił zaginionego pilota. Co ważne, za pomocą niektórych urządzeń da się obsługiwać naprawdę stare telewizory.Mówiąc krótko, smartfon może działać w roli pilota do TV w niemal każdej sytuacji. Jeśli korzystacie w domu z telewizora starego typu, bez funkcji smart, konieczne będzie skorzystanie z telefonu wyposażonego w port podczerwieni (IrDA). Stosuje się go coraz rzadziej, ale nadal można go dość często spotkać w smartfonach marki Xiaomi. Jeśli macie smart TV, wystarczy odpowiednia aplikacja.Musicie wiedzieć, że w naszej bazie oprogramowania dla smartfonów z systemem Android znaleźć można zarówno aplikacje rozwijane przez producentów telewizorów, jak i firmy trzecie. Wybór należy do Was. Jakiś czas temu Google zapowiedziało , że jeszcze w tym roku powstanie oficjalna aplikacja tego producenta dla telewizorów z systemami Android TV i jego następcą, czyli Google TV. Do momentu, w którym to nastąpi, należy posiłkować się innymi apkami.Sparowanie poniższych aplikacji z telewizorem jest bajecznie proste. W przypadku telewizorów bez funkcji smart, korzystających z IrDA nie trzeba nawet przeprowadzać procesu parowania. W przypadku telewizorów smart należy połączyć się z tą samą siecią Wi-Fi, w której znajduje się telewizor i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie każdej z apek.Pierwsza z proponowanych aplikacji dedykowana jest dla smartfonów z portem podczerwieni, za pośrednictwem którego sterować można dowolnym telewizorem - nie tylko smart TV. Jej zaletą jest współpraca z wieloma starszymi modelami smartfonów, praktyczny widget oraz działający przycisk włącz/wyłącz TV, który w wielu darmowych aplikacjach odmawia posłuszeństwa.Druga z propozycji to oficjalna aplikacja od Google, dedykowana do sterowania telewizorami z systemem Android. Można ją zainstalować na tablecie lub smartfonie, a telewizorem sterować poprzez sieć bezprzewodową lub moduł Bluetooth. Ciekawostką jest działająca funkcja wyszukiwania głosowego oraz praktyczna klawiatura, przyspieszająca uzupełnianie formularzy na telewizorze.Oto przykład dopracowanej aplikacji, oferowanej przez jednego z najpopularniejszych w Polsce producentów TV. LG ThinQ to narzędzie wysoko oceniane, z poziomu którego da się sterować nie tylko telewizorem, ale także innymi urządzeniami smart z oferty południowokoreańskiego producenta. Apka punktuje przejrzystym, minimalistycznym designem, łatwością sparowania z nią telewizora i dobrze działającą funkcją wyszukiwania głosowego.Dla miłośników rozwiązań Xiaomi proponujemy narzędzie od ich ulubionego producenta. Z poziomu Mi Remote sterować można nie tylko sprzętem Xiaomi, ale także telewizorami i sprzętem smart z oferty firm Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp i wielu innych. Aplikacja działa świetnie zarówno ze smartfonami z modułem podczerwieni, jak i smartfonami łączącymi się z TV poprzez Wi-Fi.Skoro zaproponowaliśmy coś dla LG, proponujemy także rozwiązanie rozwijane z myślą o urządzeniach marki Samsung, cieszących się w naszym kraju równie dużym uznaniem. Remote for Samsung TV nie jest oficjalną aplikacją, ale działa wybornie nawet z telewizorami z 2010 roku (!). Docenicie świetny i przejrzysty interfejs oraz obecność wszystkich funkcji spotykanych w dedykowanych pilotach dla telewizorów, sprzedawanych na przestrzeni ostatniej dekady.Korzystasz z innej aplikacji i jesteś z niej zadowolony? Nie wahaj się, poleć ją innym internautom w sekcji komentarzy.