Aplikacja Apple TV dostępna na telewizorach Philips

Ważna nowość.

Użytkownicy telewizorów Philips z systemem Android TV mogą już korzystać z aplikacji Apple TV. Platforma trafi na wszystkie urządzenia z rocznika 2021, zaś właściciele wybranych wcześniejszych modeli mogą zainstalować aplikację samodzielnie.Aplikacja Apple TV zawiera dostęp do płatnego serwisu Apple TV+ oferującego produkcje, filmy i dokumenty najlepszych twórców z całego świata. Abonenci usługi mogą oglądać oryginalne programy Apple, w tym seriale "Ted Lasso", "The Morning Show", "For All Mankind" i "Servant", a także takie filmy jak "Greyhound", "Palmer" czy "Wolfwalkers".Ponadto aplikacja pozwala oglądać – zarówno w trybie online, jak i offline – kanały Apple TV, takie jak STARZPLAY, Acorn TV i Noggin, bez reklam i na żądanie, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dzięki funkcji Family Sharing, po wpisaniu osobistego identyfikatora Apple ID i hasła, z subskrypcji kanałów Apple TV może korzystać jednocześnie nawet sześciu członków rodziny.Wcześniej platforma Apple TV trafiła również na telewizory Sony Źródło: Philips