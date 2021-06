macOS 12: iPad i iPhone jako dodatkowy ekran dla komputerów Mac

Jeszcze lepsza współpraca pomiędzy urządzeniami.

iPad i iPhone jako drugi ekran dla komputera Mac lub MacBook

Beta macOS 12 Monterey udostępniona

Pośród wielu software'owych nowości w trakcie WWDC 2021 firma Apple zaprezentowała wybrane rozwiązania z nadciągającego wielkimi krokami nowego wydania macOS 12 Monterey. Wraz z premierą macOS 12 Apple zrobi kolejny krok w kierunku zwiększenia spójności urządzeń Apple. Jedną z cech wyróżniających się pod tym względem jest Universal Control.Universal Control pozwoli użytkownikom produktów Apple pracować za pomocą jednej myszy i klawiatury oraz przenosić kursor pomiędzy komputerami Mac oraz iPadami i iPhone'ami, zapewniając płynne działanie, bez konieczności uprzedniej konfiguracji. Użytkownicy będą mogli nawet przeciągać i upuszczać zawartość w tę i z powrotem między urządzeniami — świetnie nada się to do szkicowania rysunku za pomocą Apple Pencil na iPadzie i umieszczania go na przykład na slajdzie Keynote na Macu.Jak widać w powyższym materiale w wideo z Craigiem Federighi w roli głównej, użytkownicy mogą swobodnie przeciągać kursor z Maca po Macu, iPadzie i iPhone z pełną ciągłością działania. Metoda prezentuje się znacznie lepiej niż wcześniejsze rozwiązania oferujące nieco uboższy zakres funkcji, jak Handoff lub Universal Clipboard. Osoby mające na przykład MacBooka Pro oraz tablet Apple powinny być wniebowzięte.Beta macOS Monterey została już udostępniona dla programistów wczoraj, 7 czerwca. Publiczna beta rozpocznie się w przyszłym miesiącu, a ostateczna wersja systemu powinna pojawić się jesienią tego roku.Na tej stronie poznasz wszystkie najważniejsze funkcje nowego wydania OS-u.Źródło: Apple