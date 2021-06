Windows 10 wkrótce doczeka się odświeżonej aplikacji Ustawienia

System Microsoftu z kolejną nowością.

Ustawienia a Panel sterowania

Nowa aplikacja Ustawienia

Ponad osiem lat – ponad tyle czasu minęło odkąd Microsoft wprowadził do systemu Windows 8 aplikację ustawienia. Ta od samego początku jest także częścią systemu Windows 10 i mimo to do dzisiaj pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście, wygląda na to, że niebawem, bo w aktualizacji Sun Valley (21H2), Microsoft ją udoskonali.Aplikacja Ustawienia to rozwiązanie o tyle dziwne, że ta przejęła wiele funkcji Panelu sterowania, który w systemach Microsoft występuje od Windowsa w wersji 1.0. Słowo „wiele” jest kluczowe, bowiem Panel sterowania wciąż ma swoje zadania i jest częścią Windowsa 10 Gdy aplikacjazadebiutowała, Microsoft zapowiedział, że Panel sterowania będzie częścią jego oprogramowania, dopóki „aplikacja Ustawienia nie zostanie rozwinięta”. Jednak zamiast przenieść wiele funkcji z Panelu sterowania do Ustawień na raz, w jednej aktualizacji, firma przenosiła po kilka funkcji rok po roku.Chociaż wciąż nie wiemy, co stanie się z Panelem sterowania w aktualizacji Sun Valley, wygląda na to, że aplikacja Ustawienia zostanie w niej przeprojektowana. Ta ma zyskać między innymi nowe, kolorowe ikony, a także udoskonalony tryb ciemny (nie czarny).Jak donosi Windows Latest, nowa aplikacja Ustawienia nie będzie radykalnie różnić się od swojej obecnej wersji, jednak jej układ ma być lepiej zorganizowany, a wygląd urozmaicony wspomnianymi kolorowymi ikonami. Aplikacja Ustawienia ma otrzymać menu nawigacyjne przypominające to z Panelu sterowania, zawierające odnośniki do najistotniejszych ustawień, związanych z aktualizacjami i bezpieczeństwem, personalizacją, Bluetooth i nie tylko. Opcje te będą widoczne podczas przemieszczania się między różnymi sekcjami aplikacji Ustawienia.Aplikacja Ustawienia ma też zostać wzbogacona o nowe opcje, które ułatwią zarządzanie systemem operacyjnym. Microsoft pracuje na przykład nad stronami ustawień, które pozwolą spersonalizować klawiaturę ekranową czy ustawienia związane z wielozadaniowością i Widokiem zadań. Co ciekawe, kilka dni temu do sieci wyciekł zrzut ekranu z kanału deweloperskiego, który zdaje się przedstawiać właśnie wszystkie opisywane przez Windows Latest opisywane zmiany.