Norton 360 jako koparka kryptowalut. Kuriozalny pomysł producenta

To nie żart.



Oprogramowanie antywirusowe Norton większości użytkowników komputerów kojarzy się przede wszystkim z powiadomieniami o zakończeniu okresu próbnego. Dzieje się tak, gdyż antywirus tej marki często instalowany jest w wersji testowej na nowych laptopach. Wygląda na to, że posiadacze komputerów osobistych wkrótce zyskają zupełnie nowy powód, aby nie lubić tego zasobożernego narzędzia. Okazuje się, że producent z jakiegoś przedziwnego powodu uznał, że rozsądnym będzie zintegrować z nim... koparkę kryptowalut. Wcale nie żartuję.



Norton 360 z funkcją kopania Ethereum

Brzmi jak żart, ale żartem nie jest. Przedstawiciele firmy Norton z dumą ogłosili, że na przestrzeni nadchodzących tygodni wydana zostanie aktualizacja oprogramowania, dodająca opcję kopania kryptowalut za pośrednictwem antywirusa Norton 360. Funkcja Norton Crypto będzie trwale zintegrowana z narzędziem i nie będzie się dało zrezygnować z jej instalacji. Oznacza to, że Norton 360 wykaże jeszcze większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową komputerów. Oczywiście kopanie Ethereum to rzecz opcjonalna.



Nie jest jasnym to, jaki model biznesowy przyjmie Norton Crypto. Nie wiadomo też czy kopiący będą wydobywali Ethereum w ramach jakiejś kopalni, czy raczej na własny rachunek (co w przypadku pojedynczych komputerów jest rzeczą totalnie nieopłacalną). Pewnym wydaje się to, że producent oprogramowanie ma zamiar czerpać z tego dochody na zasadzie prowizji, na przykład rzędu 1%. Firma powiedziała już w rozmowie z CNN, że rozważa dodanie w przyszłości innych kryptowalut oprócz Ethereum.



