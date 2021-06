Masz iPhone’a? Sprawdź, które aplikacje zbierają o Tobie najwięcej danych

Wiele z nich kolekcjonuje więcej informacji, niż byś chciał.

Swego czasu firmy i ich usługi najczęściej śledziły użytkowników za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Teraz, chociaż przeglądarki wciąż są wykorzystane do zbierania danych, nie jest to zjawisko aż tak powszechne, jako że te coraz częściej stawiają na prywatność. Obecnie najlepszym źródłem Twoich danych dla reklamodawców, i nie tylko reklamodawców, jest Twój smartfon oraz aplikacje, które na nim instalujesz.Surfshark przeprowadził niedawno badanie wśród aplikacji przeznaczonych na urządzenia z systemem iOS, ujawniając, które z nich zbierają najwięcej danych użytkowników, a jakie najmniej. Jak prezentują się jego wyniki?No więc, łącznie wszystkie przeglądarki dostępne na uPhone’ach zbierają najmniej informacji o użytkownikach – niektóre nie agregują żadnych. Niemniej, dziesiątki innych aplikacji chcą wiedzieć o Tobie więcej, niż może Ci się zdawać. Warto przy okazji wspomnieć, że aplikacje te często niekoniecznie zbierają Twoje dane nie tylko, by poprawić jakość ich działania, ale także by udostępnić je innym przedsiębiorstwom w celach zarobkowych.

Ilość danych zbieranych przez poszczególne przeglądarki. | Źródło: Surfshark

Informacje kolekcjonowane przez aplikacje mediów społecznościowych. | Źródło: Surfshark

Uwaga na usługi Google

Ranking aplikacji email w badaniu Surfshark. | Źródło: Surfshark

Aplikacje najlepiej dbające o prywatność

Spośród aplikacji nawigacyjnych najwięcej danych zbiera Waze. | Źródło: Surfshark

Nie powinien być zaskoczeniem fakt, że aplikacja absolutnie najgłodniejsza danych użytkowników to Facebook. Ta kolekcjonuje aż 32 typy informacji, dotyczące kontaktów, zdrowia i finansów, lokalizacji, historii wyszukiwania, i nie tylko. Podobnie jest w przypadku innych aplikacji, które należą do Facebooka – Messengera, Instagrama czy WhatsAppa, które zajmują czołowe pozycje w swoich kategoriach.W kategoriach e-mail, streamingu oraz przeglądarek internetowych w kwestii zbierania największej ilości danych królują aplikacje Google – odpowiednio Gmail, YouTube oraz Chrome. W kategorii aplikacji randkowych króluje zaś Badoo, a w kategorii aplikacji związanych z finansami PayPal. Co ciekawe, z reguły najwięcej danych kolekcjonują najpopularniejsze aplikacje. Użytkownicy albo nie są świadomi tego, jak wiele danych te aplikacje zbierają, albo doskonale zdają sobie z tego sprawę i mimo to z nich korzystają. Czyżby konkurencja nie oferuje zbyt wiele?Które spośród aplikacji objętych badaniem zbierają najmniej danych? Jak można się domyślić, te od początku do końca zaprojektowane z myślą o prywatności i bezpieczeństwie. Niemniej, warto wiedzieć, że nawet one pewne ilości informacji kolekcjonują, a przynajmniej w większości przypadków.Chociaż Telegram i Signal znajdują się na samym dole listy aplikacji służących do przesyłania wiadomości, te nadal zbierają, przechowują i prawdopodobnie udostępniają niewielką ilość danych użytkowników. Jedyne aplikacje należące do tej kategorii, które nie zbierają żadnych informacji o użytkownikach, to Cisco Webex Meetings oraz Dust.Najmniej inwazyjna aplikacja z wbudowaną nawigacją to mało znane InRoute. Waze to z kolei w tej kategorii aplikacja kolekcjonująca największą ilość danych. Co ciekawe, na liście nie znalazły się Mapy Google. Kto wie, z jakiego powodu.Cóż, być może warto porzucić aplikacje kolekcjonujące największe ilości danych i przerzucić się na te, które lepiej dbają o prywatność użytkowników. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że będzie to niesamowicie trudne, jednakże wyniki badania Surfshark mogą Ci w tym choć trochę pomóc.Źródło: Surfshark , fot. tyt. Canva