Tekst w Wordzie podyktujesz także po polsku. W końcu

Trochę na to czekaliśmy.

Wydaje mi się, iż w przeciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie opcją zamiany mowy na tekst w popularnych aplikacjach. O tego typu usprawnieniach zaczyna myśleć coraz więcej deweloperów – z reguły tych największych. Do tego grona zalicza się rzecz jasna Microsoft.Nie tak dawno informowaliśmy Was o implementacji ulepszonej transkrypcji na konsolach Xbox . Tam jednak obsługiwany na razie będzie wyłącznie język angielski. Koncern nie zapomniał jednak zupełnie o naszym rynku. Polski pojawił się bowiem właśnie w usłudze Microsoft Dictate dostępnej za pośrednictwem m.in. Worda.z pewnością spodoba się wielu użytkownikom. Teraz bez problemu można dyktować tekst i patrzeć jak pojawia się on na łamach dokumentu. Dictate przyda się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami czy np. takim niemającym aktualnie dostępu do klawiatury. Warto także wspomnieć, iż funkcja obsługuje także komendy pokroju „kropka” czy „utwórz listę”. Baza obsługiwanych fraz niestety nie jest jeszcze dostępna w języku polskim.

Jeśli nie macie dostępu do pełnej wersji pakietu Office, to spokojnie.Oczywiście oferuje on nieco mniej opcji, lecz jeśli zależy Wam na transkrypcji, to warto sprawdzić tę alternatywę. Co ciekawe, w Dokumentach Google również ta funkcjonalność występuje.