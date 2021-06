Aktualizacja eliminuje BSOD i problemy z Wi-Fi w Windows 10

No, w końcu.

BSOD w Windows 10. Problem z Wi-Fi

Często przekazujemy informacje o błędach w Windows 10, które dementują co poniektórzy czytelnicy naszego serwisu. Jest to tym zabawniejsze, że w niemal 100% przypadków cytujemy oficjalne komunikaty pracowników wsparcia technicznego firmy Microsoft, potwierdzające ich występowanie. Jeden z bardziej irytujących w ostatnim czasie bugów dotyczył niebieskich ekranów śmierci ( BSOD ), pojawiających się w związku z problematycznymi sterownikami Wi-Fi. Właśnie go rozwiązano, a okazało się, że winowajcą był Intel.Aktualizacja firmy Intel z czerwca 2021 roku dla systemu Windows 10 rozwiązuje uciążliwy błąd niebieskiego ekranu śmierci, spowodowany przez sterowniki Wi-Fi. Równolegle wydano aktualizację sterowników Bluetooth, mającą za zadanie wyeliminować błędy w Menedżerze Urządzeń, goszczące w OS-ie po próbie sparowania klawiatury lub słuchawek Bluetooth.Obie poprawki należy zainstalować za pośrednictwem narzędzia. Po rozpoczęciu procedury wyszukiwania aktualizacji, te zostaną odnalezione automatycznie. Jeśli trapią Was obecnie problemy, od ich rozwiązania dzieli Was kilka kliknięć myszą. Oprócz krytycznych poprawek błędów firma Intel twierdzi, że rozwiązała również problemy z bezpieczeństwem, dotyczące niektórych konfiguracji i kart w systemie Windows 10 - to miła wartość dodana.