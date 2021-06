WhatsApp z licznymi funkcjami zwiększającymi prywatność. Mark Zuckerberg potwierdza

Nadchodzi wiele nowości.

WhatsApp otrzyma tryb znikających wiadomości

WhatsApp dosyć regularnie otrzymuje interesujące aktualizacje. Pomijając całe zamieszanie związane ze zmianami polityki prywatności – Facebook zdaje się dbać o swój komunikator. Jak się okazuje, do aplikacji trafi niedługo szereg nowości. Wieść o nich została przekazana jednak w dosyć nietypowy sposób.WABetaInfo to największy portal na świecie traktujący o usłudze WhatsApp. Znaleźć tam można informacje o każdej drobnej nowości czy przeciekach. Z twórcą serwisu skontaktował się Will Cathcart, dyrektor generalny platformy oraz porozmawiał z nim za pośrednictwem komunikatora. Co ciekawe, do konwersacji został dodany także… Mark Zuckerberg, który nagrał kilka wiadomości głosowych oraz przybliżył plany na rozwój WhatsAppa Cała rozmowa oraz jej zawartość nie została oficjalnie potwierdzona przez rozmówców, ale. Trudno też uwierzyć w to, iż osoba odpowiedzialna za WABetaInfo opublikowała tak sfabrykowane screeny – wyjście na jaw takiego kłamstwa zapewne stanowiłoby koniec portalu. Zanurzmy się więc w ten wir ogłoszeń społecznościowego giganta.Przede wszystkim deweloperzy skupią się na zwiększeniu prywatności konwersacji. Do aplikacji zawita niedługo. Polegać on będzie na tym, iż jego aktywacja poskutkuje likwidacją treści w każdym wątku po upływie określonego czasu (domyślnie jest to 7 dni). Teraz oczywiście taka opcja też istnieje, ale ograniczona jest do pojedynczych konwersacji.