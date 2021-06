Najdziwniejsze aplikacje na Androida. Instalujesz na własną odpowiedzialność

Dziwne, śmieszne, bezsensowne.

W sieci nie brakuje zestawień tematycznych, dotyczących użytecznych aplikacji dla systemów Android i iOS. Postanowiłem pójść pod prąd i wyszukać dla Was garść programów bezsensownych, dziwnych i osobliwych, które możecie zainstalować na swoim smartfonie lub tablecie z Androidem. Jeśli natknęliście się kiedyś na coś godnego umieszczenia w kolejnej części zestawienia, sekcja komentarzy jest Wasza.Nasze zestawienie otwieramy od aplikacji o wdzięcznej nazwie "Nothing". "Nic", jak sama nazwa wskazuje, nie oferuje absolutnie niczego - ktokolwiek spodziewał się czegokolwiek innego? Gdy uruchomicie tą zdumiewająco popularną (wcale nie żartuję) apkę, oczom Waszym ukaże się pusty szary ekran i... no, nic więcej. Nie ma tu żadnego interfejsu, nie ma tu dosłownie nic.S.M.T.H. to aplikacja dostępna we wczesnym dostępie, z której każdy z Was powinien korzystać wyłącznie na własną odpowiedzialność. Apka wykorzystuje czujniki smartfonu by obliczyć, na jaką wysokość go podrzucicie, zanim złapiecie go z powrotem. Fun fact: możecie wykręcić rekordowy wynik podrzucając telefon wysoko do góry i nie łapiąc go - kontakt z podłożem zostanie zliczony jako złapanie urządzenia!Istnieje grupa internautów, która lubi oglądać rzeczy obrzydliwe. Dowodem na to niech będzie fakt, iż na YouTube istnieją kanały dedykowane tematyce wyciskania pryszczy i różnych innych wydzielin ludzkiego ciała. Jeżeli jest to coś, co i Tobie sprawia frajdę, rzuć okiem na grę Pimple Popper, będącą dokładnie tym, co sugeruje tytuł. To gra w wyciskanie kilku różnych rodzajów pryszczy.Ta aplikacja nie jest głupia, ale pomysł na nią jest nietypowy. Celem zabawy jest jak najszybsze rozwijanie rolki z papierem toaletowym. Uwaga: jest tryb rozgrywki wieloosobowej!Mało jest rzeczy równie żenujących, jak zmyślone, "zabawne" dialogi z generatorów, stylizowane na prawdziwe. Fake Chat Conversations to narzędzie umożliwiające tworzenie takich wymyślonych rozmów - w tym przypadku stylizowanych na prowadzone na WhatsAppie. Być może ktoś z Was zechce wykorzystać program, aby wkręcić swoich znajomych.