24 czerwca zobaczymy nowego Windowsa

Microsoft zapowiedział największą aktualizację od 10 lat.

Korporacja z Cupertino rozpoczęła proces zapraszania mediów na wydarzenie, które odbędzie się online 24 czerwca o godzinie 17:00 czasu polskiego. Firma nie ujawniła zbyt wielu szczegółów na temat samej prezentacji, jednak motto brzmiące “Join us to see what's next for Windows”, czyli “Dołącz do nas, żeby zobaczyć co dalej z Windowsem” zdradza, czego możemy się spodziewać.Ogłoszenie konferencji pokrywa się również z zapowiedziami dyrektora generalnego Microsoftu, który w ubiegłym tygodniu ogłosił, że wkrótce zobaczymy jedną z najważniejszych aktualizacji Windowsa ostatniej dekady. Mowa oczywiście o długo wyczekiwanym updacie o oznaczeniu 21H2 (Sun Valley).Czym będzie wyróżniał się “nowy” Windows? Przede wszystkim odświeżonym interfejsem , co rzeczywiście może sprawić, że zwykli użytkownicy pierwszy raz od kilku lat zauważą realne zmiany po dokonaniu aktualizacji. Zmieni się kształt i forma większości systemowych ikon, zmodyfikowane zostanie Centrum Akcji, rogi okien zostaną zaokrąglone, a także pojawi się zestaw nowych animacji. Mówi się też o zaimplementowaniu kilku funkcji z anulowanego niedawno Windowsa 10X, które mają usprawnić korzystanie z systemu w trybie tabletu.Aktualizacja ma wprowadzić także usprawnienia w Menu Start, nowy wygląd i możliwość personalizacji dotykowej klawiatury, a także zaktualizowaną aplikację Notatnika. Nowością przeznaczoną dla bardziej zaawansowanych userów jest wsparcie dla HDR w aplikacjach, co docenią przede wszystkim osoby korzystające z programów graficznych.Źródło: mat. własny / fot. tyt. Microsoft