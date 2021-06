Messenger z ulepszonymi ustawieniami trybu ciemnego

W końcu!

Messenger w końcu z kluczową funkcją

Źródło: Reddit

Ciemny motyw to bez wątpienia już standard we większości mobilnych aplikacji – zwłaszcza tych najpopularniejszych. Sama jego obecność często jednak nie wystarczy. Kluczową rolę odgrywają również opcje personalizacji tego ustawienia. Jak się okazuje, Facebook postanowił coś ruszyć w tej kwestii.Facebook Messenger otrzymał ciemny tryb w kwietniu 2019 roku i od tamtej pory nie otrzymywał większych poprawek. Wszystko wygląda na to, iż niedługo się on o takową wzbogaci. Mowa oczywiście o możliwości naśladowania preferencji systemowych przez aplikację. Jeśli więc nasz telefon domyślnie działa w tzw. dark mode, to komunikator to zapamięta i także w takim się uruchomi.Jest to niezwykle istotna nowość, gdyż jest wiele osób, które uruchamiają ciemny motyw wyłącznie wieczorem, by nie męczyć sobie oczu. Do tej pory musieli oni ręcznie przełączać ustawienia w Messengerze, co zapewne było dosyć męczące. Trudno jednak stwierdzić, kiedy stosowna aktualizacja zawita u wszystkich użytkowników.Dostrzegła ją wyłącznie część osób, co sugeruje dopiero jej testy. Możliwe że powoli zostaje wdrażana po stronie serwera, lecz raczej nie należy spodziewać się jej w przeciągu nadchodzących dni. Wskazana jest więc cierpliwość – miejmy nadzieję, iż niedługo wszyscy będziemy mieli możliwość skorzystania z funkcjonalności.Źródło: Reddit / Foto. Facebook