Harmony OS trafi do 100 smartfonów Huawei

Wiemy które urządzenia dostaną ważną aktualizację.

Huawei zaprezentował na ostatniej konferencji nie tylko nową gamę urządzeń, ale też oficjalnie pochwalił się prawdopodobnie najważniejszym projektem ostatnich miesięcy - autorskim systemem operacyjnym, który ma być panaceum na wszystkie problemy działu mobilnego firmy. Harmony OS to multiplatformowe oprogramowanie, które ma zapewniać połączenie i współpracę różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, wearables, telewizory, a także szeroko pojęte urządzenia smart home. Przede wszystkim jednak, pozwoli na całkowite odcięcie się od Google, co dla Huaweia jest zdecydowanie najważniejsze w całym przedsięwzięciu.Jeśli chodzi o wygląd, nie da się ukryć, że Harmony OS jest środowiskiem opartym na tej samej bazie co Android, a w zasadzie, to prawie to samo co Android z nakładką EMUI. Obecni użytkownicy sprzętów Huawei którzy dostaną aktualizację zapewne nie zauważą więc istotnych zmian, co można uznać za plus, ponieważ interfejs ten jest już bardzo dobrze dopracowany.Harmony OS może działać na urządzeniach, które mają nawet 128 KB RAM, a dzięki nowoczesnym usprawnieniom programowym, niezależnie od specyfikacji interfejs ma działać szybko i stabilnie nawet do 36 miesięcy od zakupu. O bazę aplikacji teoretycznie też nie musimy się martwić, ponieważ system otwiera programy z Androida, a dedykowany sklep AppGallery dynamicznie się rozwija i już teraz ma całkiem pokaźną bibliotekę.Pierwsze urządzenia marki zasilane przez HarmonyOS to nowa seria smartwatchy Watch 3 i tablet MatePad Pro. Już dziś aktualizacja ma być jednak dostępna dla smartfonów z serii Mate 40, P40 i Mate 30 i tabletu MatePad Pro pierwszej generacji. W trzecim kwartale bieżącego roku Harmony OS otrzymają urządzenia z serii Mate 20, Nova 8, Nova 7, Nova 6 i MatePad. W pierwszym kwartale przyszłego roku przyjdzie kolej na telefony serii P30, Mate 20, Nova 5 oraz V, S, X i M. W sumie, Harmony OS ma trafić aż do 100 smartfonów, które są obecnie dostępne na rynku.Źródło: informacja prasowa