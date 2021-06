Unijny certyfikat COVID już w aplikacji mObywatel

Pobierz zaświadczenie o szczepieniu.

Paszport COVID-owy w Polsce

"Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów COVID utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca"

"System unijnych certyfikatów został stworzony przede wszystkim w celu ułatwienia podróży zagranicznych. Przyda się także przy powrocie do kraju. Mając go, zostaniemy zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodatkowo w przypadku imprez rodzinnych, osoby posiadające taki dokument, nie będą wliczane do limitu osób"

Dobre wieści dla Polaków, którzy przyjęli już obie dawki szczepienia przeciw COVID lub jedną dawkę w przypadku preparatu Johnson & Johnson. Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), a obywatele naszego kraju mogą pobrać bezpłatnie stosowny certyfikat z poziomu Internetowego Konta Pacjenta, a od 25 czerwca również z poziomu aplikacji mObywatel (w naszym przypadku możliwe było pobranie certyfikatu już teraz, więc warto próbować). Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca.Unijny Certyfikat COVID jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. W wybranych krajach pozwoli on uniknąć procedury testowej lub kwarantanny. Jednym słowem: pozwoli na swobodne podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.- poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.Od 1 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać bezpłatnie z strony Internetowego Konta Pacjenta (po zalogowaniu się Profilem Zaufanym) w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku. Logowanie odbywa się poprzez stronę pacjent.gov.pl. Certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień. Ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa będą mogły otrzymać UCC w formie wydruku papierowego od każdego pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl czyli np. od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.– wskazał minister zdrowia.Osoby pragnące pobrać certyfikat na swój smartfon powinny zacząć od zainstalowania aplikacji mObywatel i założenia umożliwiającego zalogowanie się w niej Profilu Zaufanego (można to zrobić dosłownie w pięć minut). Już teraz w obrębie programu widnieje opcja pozwalająca na pobranie UCC, jednak może nie być to możliwe przed 25 czerwca. W dalszej kolejności należało będzie kliknąć na przycisk "Dodaj dokument" oraz wybrać "Szczepienie COVID-19". Po pomyślnym pobraniu danych stosowny dokument pojawi się w obrębie aplikacji.