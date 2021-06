Najbardziej irytująca cecha telewizorów z Androidem zostanie naprawiona

Nareszcie.

Nowości w Google TV

Google TV to ulepszona wersja Android TV, systemu operacyjnego znanego ze smart TV, ale też przystawek telewizyjnych pokroju popularnych Google Chromecast lub Xiaomi Mi TV Stick . Redaktorzy serwisu 9to5google przyjrzeli się bliżej wciąż nie udostępnionym oficjalnie elementom launchera Google TV Home 1.0.370 w poszukiwaniu nowości. Znaleźli coś, co powinno spodobać się każdemu współdzielącemu telewizor z innymi domownikami.W pliku APK aplikacji Google TV zapisana jest długo wyczekiwana opcja, która wciąż nie jest widoczna dla użytkowników końcowych. Mowa o funkcji "Dodaj kolejne konto do tego urządzenia". Zgodnie z opisem, każde konto dodane do telewizora lub dekodera będzie miało "własne, spersonalizowane środowisko Google TV". Brak wsparcia dla wielu kont użytkowników był jednym z największych mankamentów zeszłorocznego wydania.Powyższe oznacza prawdopodobnie, że każdy z użytkowników korzystających z danego urządzenia będzie mógł ustawić sobie własny zestaw aplikacji, otrzymywa spersonalizowane rekomendacje, czy też dostosuje interfejs do indywidualnych potrzeb.Oprócz nowych informacji o profilu spostrzeżono rozszerzone wsparcie dla profili dziecięcych, które zostały dodane kilka miesięcy temu. Nowe opcje obejmują możliwość ukrywania określonych filmów i programów telewizyjnych za pomocą akcji naciśnięcia i przytrzymania.