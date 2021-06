UC Browser szpieguje użytkowników? Wskazuje na to raport

Prywatność użytkowników pod znakiem zapytania.

Jak ujawnia raport specjalistki od bezpieczeństwa Gabi Cirlig, popularna przeglądarka należąca do chińskiego giganta internetowego - korporacji Alibaba, nie spełnia obietnic dotyczących prywatności. Jak można przeczytać we wszystkich oficjalnych opisach aplikacji, posiada ona bezpieczny tryb incognito, który nie zapisuje odwiedzanych stron w historii i nie śledzi aktywności użytkownika. Tak powinno być w teorii, rzeczywistość, jak to zwykle bywa, okazuje się być nieco inna.Cirlig odkryła, że niezależnie od platformy ( Android i iOS), UC śledzi każdą witrynę odwiedzaną przez użytkownika i nie ma tu znaczenia, czy ma on włączony tryb incognito, czy nie. Co więcej, komplet danych zawierający nie tylko adresy stron, ale też IP urządzenia trafia na serwery UCWeb, czyli spółki należącej do Alibaby. Na ich podstawie algorytmy mogą ustalić przybliżoną lokalizację użytkownika i jego preferencje dotyczące treści. Bardzo ciekawi fakt, że serwery magazynujące dane są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzą autorzy odkrycia, tego typu śledzenie użytkownika musi być działaniem umyślnym i nie jest możliwe, żeby było wynikiem błędu.To nie pierwsze zarzuty wobec UC Browser, które dotyczą bezpieczeństwa. Warto przytoczyć chociażby sprawę z 2016 roku, kiedy Citizen Lab poinformowało o dużych zaniedbaniach w kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych w angielskiej i chińskiej wersji UC na Androida.UC Browser to czwarta najpopularniejsza przeglądarka mobilna na świecie. W samym Sklepie Play została ona pobrana ponad 500 milionów razy. Użytkownicy cenią w niej przede wszystkim bogatą funkcjonalność (np.opcję zawijania tekstu) i szybkość działania.Źródło: Slashgear.com