UE opracowuje specjalny, cyfrowy portfel - jeden dla wszystkich krajów

UE przygotowuje cyfrowy portfel dla wszystkich





Unia Europejska bierze się za kolejny region cyfryzacji społeczeństwa. Dziennik Financial Times pisze, iż urzędnicy przygotowują się do zaprezentowania swoistego cyfrowego portfela, który miałby działać we wszystkich państwach członkowskich jednocześnie. Dzięki niemu użytkownicy mogliby wygodnie i bezpiecznie przechowywać wybrane metody płatności oraz hasła.Aplikacja umożliwiłaby również dostęp do oficjalnych dokumentów: takich, jak prawo jazdy czy dowód osobisty. Wygląda na to, że całość będzie działać podobnie do znanego i popularnego w Polsce mObywatela Do tej pory poszczególne państwa członkowskie UE korzystały z własnych rozwiązań i tak zwanych identyfikatorów cyfrowych. Nie wszystkie z nich są jednak kompatybilne z procedurami oraz rozwiązaniami wykorzystywanymi w Unii Europejskiej na szeroką skalę. Pandemia koronawirusa, która zmusiła wiele osób do skorzystania z internetu oraz smartfonów ma być katalizatorem zmian.UE będzie intensywnie promowała ideę jednolitej technologii cyfrowego portfela dla wszystkich.Sama aplikacja, która byłaby dostępna na urządzenia mobilne będzie mogła być zabezpieczona hasłem lub innym identyfikatorem biometrycznym – na przykład odciskiem palca. Aby chronić prywatność, UE będzie chciała zakazać dostępu do cyfrowego portfela firmom marketingowym oraz tym, które pobierają indywidualny identyfikator urządzenia.Do czego będzie można więc wykorzystać opisywaną aplikację na terenie Unii Europejskiej? Rządzący chcą, by za jej pośrednictwem turysta mógł łatwo wypożyczyć auto w innym kraju, zweryfikować swoją tożsamość czy też skorzystać ze specjalnych kluczy elektronicznych ułatwiających wejście na koncert czy wydarzenia kulturalne. Cały proces miałby być prosty, bezpieczny i szybki – z dodatkowym poszanowaniem prywatności.Można się spodziewać, że na temat tego rozwiązania więcej dowiemy się w nadchodzących miesiącach.Patrząc na zainteresowanie mObywatelem można się spodziewać, że Polska także będzie chciała skorzystać z jednolitego, europejskiego cyfrowego portfela.Źródło: FT / fot. Christian Lue - Unsplash