Jak naprawić szybkie zużycie baterii w iOS 14.6? Ten sposób Ci pomoże

Rozwiązanie tymczasowe.





iOS 14.6 – jak naprawić szybkie zużycie baterii?





fot. Omar Al Ghosson - Unsplash

Ostatnia aktualizacja iOS wydana przez Apple (oznaczona numerem 14.6) powoduje sporo problemów na urządzeniach użytkowników. Konkretniej kłopot jest jeden, poważny. Chodzi o dużo szybsze zużycie energii urządzenia, co przekłada się na częstsze ładowanie. Nie dla wszystkich może być to sytuacja komfortowa.Jest jednak sposób, aby to rozwiązać.Sposób, który zdaje się działać w przypadku urządzeń z jabłkiem w logo, to nic innego… jak odinstalowanie jednej z aplikacji zintegrowanych z iOS. Sytuacja została zauważona przez redaktora serwisu ZDNet i wygląda na to, że może ona przynieść ulgę wielu użytkownikom.Za zwiększone zużycie baterii w iOS 14.6 ma odpowiadać aplikacja Podcasty. Proste i szybkie usunięcie programu miało rozwiązać problem z nadmiernym zużywaniem energii przez iPhone’a. Oczywiście warto pamiętać, że samą aplikację da się szybko zainstalować ponownie. To może być jednak problem dla osób, które korzystają z systemowej aplikacji iOS do odsłuchiwania materiałów audio.W tym wypadku trzeba będzie poszukać alternatywy na chwilę. A przynajmniej do momentu, w którym Apple zdecyduje się naprawić wspomnianą usterkę w kolejnej aktualizacji. Problem wydaje się być stricte związany z oprogramowaniem. Amerykanie na pewno wiedzą także o całej sytuacji – zarówno serwisy internetowe, jak i oficjalne forum producenta zostało zalane komentarzami dotyczącymi feralnej, nowej aktualizacji.Narzędziem, które pomaga w diagnozowaniu podobnych problemów (z myślą o przyszłości) jest zakładka w Ustawieniach oznaczona nazwą „Bateria”. W tym miejscu można podejrzeć, które programy w ciągu ostatnich godzin zużywały najwięcej energii w systemie iOS.To nie pierwszy raz, kiedy Apple wydaje problematyczny update systemu, jednak amerykańskiej firmie dawno nie zdarzyła się aż tak poważna wpadka.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na rozwiązanie.Źródło: ZDNet / fot. Nubelson Fernandes - Unsplash