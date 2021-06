Rozmowy z Asystentem Google będą przyjemniejsze. Koniec z dymkami

Nowy wygląd czatu.

Wiadomości tekstowe Asystenta Google będą większe

Stary interfejs po lewej, nowy interfejs po prawej stronie | Źródło: 9to5google

Asystent Google dosyć regularnie otrzymuje aktualizacje poprawiające ogólne wrażenia płynące z korzystania z aplikacji. Tyczy się to także poprawek interfejsu – w tym aspekcie usługa giganta przeszła naprawdę długą drogę od swojego debiutu. Jak się okazuje, niedługo doczeka się ona kolejnych przeobrażeń wizualnych.Większość rozmów z Asystentem Google odbywa się rzecz jasna za pomocą głosu. We wielu przypadkach sztuczna inteligencja odpowiada nam jednak również pisemnie. Deweloperzy zdecydowali się przy tym na imitację czatu poprzez wykorzystanie charakterystycznych dymków. Koniec z tym.Jak zauważyła redakcja 9to5google, konwersacje z Asystentem Google mają stać się przyjemniejsze dzięki wyróżnieniu jego odpowiedzi.oraz pogrubiona. Trzeba przyznać, iż całość prezentuje się nie tylko przejrzyściej, ale po prostu estetyczniej.Co ciekawe, w miarę postępu konwersacji,– robić się coraz mniejsze oraz bardziej szare. To także zmiana na plus. Zauważono jednak, iż Google nie zdecydowało się na razie na implementację nowego wyglądu dla wszystkich komend. Pytania o dowcip czy pogodę wciąż prezentują się tak, jak wcześniej.Możliwe więc, iż gigant dopiero testuje zmiany. Pozostaje więc wyłącznie oczekiwanie na oficjalne ogłoszenie aktualizacji, która prezentuje się naprawdę świetnie!Źródło: 9to5google / Foto. Google