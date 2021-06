Linux i NVIDIA DLSS? Proszę bardzo! Wszystko dzięki Steam Proton

Efekt współpracy NVIDIA i Valve.



Wyborne wieści dla wszystkich osób korzystających z Linuxa, które od czasu do czasu lubią zagrać w jakąś grę. Okazuje się, że na otwartoźródłowy system operacyjny zmierza wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS, będącej w stanie w przypadku wybranych kart NVIDIA przynieść znaczący wzrost liczby klatek na sekundę w kompatybilnych grach. Jest to owoc współpracy firm NVIDIA oraz Valve.



DLSS na Linux dzięki Steam Proton

Steam Proton to narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, które pozwala grać w gry z systemu Windows w systemie Linux. Na targach Computex 2021 firma NVIDIA ogłosiła właśnie, że nawiązała współpracę z Valve, aby wprowadzić obsługę Deep Learning Super Sampling (DLSS) do systemu Linux za pośrednictwem Steam Proton. W rezultacie użytkownicy kart graficznych NVIDIA będą mogli cieszyć się płynniejszą rozgrywką.



DLSS potrzebuje kilku rzeczy do działania: układu graficznego GeForce RTX, systemu Windows i gry, która go obsługuje. W rezultacie jest dostępny tylko na komputerach z systemem Windows z niektórymi procesorami graficznymi NVIDIA. Dzięki partnerstwu NVIDIA z Valve, użytkownicy LinuXa również będą mogli z niego korzystać.



NVIDIA podaje, że "wsparcie dla tytułów z Vulkan pojawi się w tym miesiącu" i że "wsparcie DirectX pojawi się na jesieni".







Co to jest DLSS?

DLSS to nowoczesna technologia wygładzania krawędzi korzystająca z głębokiego uczenia. Dzięki pobieraniu relatywnie niewielkiej liczby próbek na piksel w porównaniu do klasycznego anti-aliasingu, nie obciąża znacząco układu graficznego. Sieć neuronowa tworzy aż 64 próbki na piksel z jednej tylko próbki na pikseli obrazu źródłowego. Dedykowane rdzenie Tensor obecne jedynie w kartach GeForce RTX wykonują wszystkie obliczenia, zwalniając jednocześnie z tego zadania Shadery, które mogą być oddelegowane do innych działań. Sieć neuronowa przetwarza następnie pobrane próbki i przetwarza je w taki sposób, by zagwarantować maksymalnie wysoką jakość obrazu. Działanie DLSS można nazwać bardzo zaawansowaną formą upscallingu, bowiem gra renderowana jest w niższej rozdzielczości, która następnie jest podnoszona. Jednym słowem: NVIDIA DLSS na podstawie obrazu o niskiej rozdzielczości tworzy obraz o wysokiej rozdzielczości o jakości zbliżonej maksymalnie do obrazu, który generowany byłby natywnie w wysokiej rozdzielczości.



Jaki zysk wydajności przynosi DLSS? Praktyka pokazuje, że w wysokich rozdzielczościach po aktywowaniu DLSS przybywa nawet 60% klatek na sekundę.



