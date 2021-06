Firefox 89 zadebituował. Co nowego w przeglądarce?

Czas na zmiany.

Nowy wygląd interfejsu w przeglądarce Firefox 89. | Źródło: mat. własne

Tryb prywatny jeszcze bardziej prywatny

Począwszy od wersji 89, w Firefoxie Pełna Ochrona przed Ciasteczkami (ang. Total Cookie Protection), wprowadzona w Firefoxie 86, włączona jest także w trybie prywatnym. Warto przypomnieć, że ta sprawia, iż każda odwiedzana witryna otrzymuje własny „słoik” na pliki cookies (ang. cookie jar), co uniemożliwia skryptom z jednych witryn na odczytywanie ciasteczek z innych. Za jej sprawą prywatność użytkowników jest po prostu lepiej chroniona.Rzecz jasna, w Firefoxie 89 nie zabrakło innych mniejszych zmian, a także licznych poprawek błędów i poprawek związanych z bezpieczeństwem. Póki co Mozilla nie podzieliła się pełną i oficjalną listą zmian wprowadzonych w Firefoxie 89. Gdy ta będzie gotowa, pojawi się w serwisie firmy, o tu Kolejna wersja przeglądarki Mozilli – Firefox 90 – zadebiutuje 13 lipca bieżącego roku. Będzie to pierwsza edycja programu, która nie będzie oferować wsparcia dla protokołu FTP.Pamiętaj, że przeglądarkę Mozilla Firefox możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva