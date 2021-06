Yanosik i Policja łączą siły. Nowe przepisy od 1 czerwca

Fani są rozgoryczeni.

Yanosik i Policja łączą siły - rusza ogólnokrajowa akcja

"Już przy starcie aplikacji pojawi się komunikat o zmianach. Każdy użytkownik będzie mógł także z jej poziomu przejść na specjalną stronę, zawierającą ważne informacje o nowych przepisach"

"Uświadomienie kierowców w zakresie wprowadzanych zmian poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy ryzyko otrzymania mandatu"

W nocy już tylko 50 km/h

Jazda na zderzaku zakazana

Jak część z Was mogła już wcześniej przeczytać na łamach naszego serwisu, od dziś Polacy będą dostawali mandaty za korzystanie ze smartfonów na pasach . To tylko jedna spośród kilku istotnych zmian w polskim prawie. Swoją kampanię informacyjną dotyczącą nowelizacji przepisów prowadzi także Yanosik, wspólnie z polską Policją.Yanosik już od 12 lat pomaga kierowcom, informując ich o bieżącej sytuacji na ich trasie. Według najnowszych danych, z systemu aplikacji i urządzeń miesięcznie korzysta nawet ponad 1,5 miliona kierowców. Począwszy od pierwszego tygodnia czerwca, Yanosik rozpoczyna akcję edukacyjną, obejmującą swym zasięgiem całą Polskę. Jej celem jest uświadomienie kierowcom zmian, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji czy nieporozumień na drodze. Teraz oprócz powiadomień o utrudnieniach na drodze, Polacy korzystający z Yanosika otrzymają także przypomnienie o nowo wprowadzonych przepisach.- mówi Julia Langa z Yanosik.pl.- dodaje.Co dokładnie zmienia się z 1 czerwca? Całkiem sporo.Fani marki Yanosik na Facebooku, zostali zapytani o to, co sądzą o zrównaniu limitu prędkości na obszarze zabudowanym w dzień i w nocy (do 50 km/h). Jak się okazuje nie wszystkim przepis ten się podoba. Należy jednak pamiętać, że chodzi tylko o 10 km/h, a już tyle wystarczy, by uratować komuś życie.Do tej pory kierowcy poruszający się po obszarze zabudowanym po godz. 23.00 mogli na prędkościomierzu mieć 60 km/h. Teraz wartość ta zostaje obniżona do 50 km/h. O ile przekroczenie prędkości w nocy o 10 km/h oznaczać będzie mandat w wysokości 50 zł, to już jazda 61 km/h, która do tej pory byłaby niewielkim wykroczeniem, wiązać się będzie z karą w wysokości do 100 zł oraz 2 punktami karnymi.Kierowcy w większości zgadzają się, że niezachowanie odpowiedniego odstępu między poprzedzającym pojazdem, to praktyka nie dość, że irytująca, to jeszcze niebezpieczna. Zwiększa ona bowiem ryzyko kolizji, zwłaszcza na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Możliwość otrzymania mandatu powinna od teraz choćby odrobinę ostudzić zapędy wielbicieli "siedzenia na ogonie".