Pierwsze urodziny Huawei Petal. Atrakcyjne vouchery do zdobycia

Huawei wystartował z ciekawą ofertą.

3 miesiące subskrypcji pakietu Film+ za darmo w Huawei Filmy;

23% rabatu na wszystko w aplikacji Empik Foto lub na stronie internetowej;

30-dniowy bezpłatny okres próbny w Legimi;

8% zniżki na wycieczkę fakultatywną w ITAKA;

14-dniowy pakiet Starter PLUS w WP Pilot;

40 zł rabatu na całe zamówienie w aplikacji 4F lub na stronie;

10 zł zniżki na przejazd w BOLT;

5% zniżki w aplikacji Tradeinn;

18% zniżki w aplikacji Zaful;

25% zniżki na wszystkie kursy w Udemy;

5% zniżki na akcesoria w aplikacji Hawkers;

Kupon rabatowy 5% w Agoda;

20% zniżki na wszystko w aplikacji Groupon.





Z okazji pierwszych urodzin autorskiej wyszukiwarki Petal, Huawei ruszył z ciekawą ofertą dla użytkowników smartfonów. Do 18 czerwca, każdego dnia na urodzinowej stronie w aplikacji Petal na użytkowników czekać będą vouchery, w tym zniżki w aplikacjach, rabaty na zakupy czy zniżki na przejazdy.Aby odebrać oferowany w danym dniu voucher, należy wejść na stronę promocyjną w aplikacji Petal i kliknąć w promocyjne okienko – każdego dnia będą pojawiać się nowe vouchery. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę każdego dnia. Liczba voucherów jest ograniczona. AppGallery jest ponad 1000 lokalnych aplikacji, a także 8000 aplikacji dostępnych w języku polskim. Globalnie w sklepie znajduje się ponad 120 tysięcy aplikacji, a każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 530 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.Źródło: Huawei