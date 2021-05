Piraciła Windowsa i Office, teraz trafi do więzienia

No pięknie.

Więzienie za piractwo

"właściciel call shopu wykorzystuje komputery do swojej działalności zarobkowej, w związku z czym ich oprogramowanie powinno posiadać oryginalne licencje na komercyjne wykorzystanie."

Pomimo tego, że Polacy nie mają już tak osobliwie swobodnego podejścia do korzystania z nielegalnego oprogramowania jak w latach 90' XX wieku, to wiele osób wciąż nie widzi niczego złego w "piraceniu". Niestosowności w tego rodzaju praktykach nie dostrzegała również Hiszpanka zamieszkująca miejscowość Vallecas, położoną na południe od Madrytu. Hiszpańska policja w 2017 roku odkryła, że dwa z ośmiu należących do jej call center komputerów działały wykorzystując spiracony soft Microsoftu. Kara za ten występek okazała się surowa.Obywatelka Hiszpanii usłyszała wyrok w wysokości sześciu miesięcy więzienia i grzywny w wysokości 3600 euro (ok. 16000 złotych) za posiadanie pirackiego systemu Windows i pakietu Office na dwóch komputerach w prowadzonych przez nią firmie. To pierwszy wyrok tamtejszego Sądu Najwyższego nałożony za takie praktyki.Sędziowie przenieśli sprawę na posiedzenie plenarne drugiej izby w celu zbadania szczegółów sprawy, orzekając, że jest to "przestępstwo przeciwko własności intelektualnej". Właścicielka call center została zobowiązana do zrekompensowania Microsoftowi utraconych pieniędzy za czas wykorzystywania nielegalnego oprogramowania. Decyzja sądu ma być ostrzeżeniem dla pozostałych firm, aby te upewniły się, że mają oficjalne licencje na każdym ze swoich komputerów.W wyroku czytamy, iż