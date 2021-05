Xiaomi Wear nareszcie oferuję synchronizację danych do Strava

Dobre wieści.

Xiaomi Wear - synchronizacja ze Strava

Jeżeli korzystasz od kilku lat ze sprzętu sportowego, sprzedawanego pod różnymi markami należącymi do Xiaomi, wiesz zapewne, że nadążenie za wszystkimi dedykowanymi im aplikacjami nie jest rzeczą łatwą. Flagowym programem jest od jakiegoś czasu Xiaomi Wear, który to właśnie wzbogacono o szalenie przydatną i pożądaną funkcję. Otóż użytkownicy zegarków i opasek sportowych Xiaomi nareszcie doczekaliście się opcji synchronizacji z serwisem Strava.Najnowsza, zaktualizowana wersja aplikacji Xiaomi Wear pozwala na ustawienie automatycznego przesyłania danych do popularnego zwłaszcza wśród kolarzy szosowych - choć nie tylko - serwisu Strava. Zmiana dotyczy aplikacji Xiaomi Wear w wydaniu V2.8.1i.