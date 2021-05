Microsoft Edge czy Google Chrome - która przeglądarka jest szybsza? Sprawdziliśmy

Mini porównanie.

Google Chrome 91 vs Microsoft Edge 91

JetStream 2 - skupia się na JavaScript i WebAssemby, sprawdzając wydajność pod kątem zaawansowanych aplikacji webowych

JetStream 2

Microsoft Edge 91.0.864.37 - 204.148

W ostatnich dniach Microsoft i Google prześcigają się w przechwałkach na temat tego, która przeglądarka internetowa jest szybsza. Microsoft ogłosił z dumą, że najszybszym narzędziem do surfowania w sieci w systemie Windows 10 jest nowy Edge 91 . Google podaje tymczasem, że Chrome 91 jest o 23% szybszy niż poprzednia wersja, co właśnie ją czyni najlepszym wyborem. Różnice w wydajności pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami czasem dość trudno jest wychwycić w praktyce. Niechaj zatem pojedynek rozstrzygną benchmarki.Obie przeglądarki internetowe bazują na silniku Chromium. Obie mają autorskie rozwiązania mające zapewnić im przewagę nad konkurentem. Każdy z producentów uważa, że to jego aplikacja jest lepsza. Postanowiłem sprawdzić ich działanie w testach syntetycznych. Zdaję sobie sprawę z tego, że test nie jest przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, ale wydaje mi się, że jego wyniki dadzą Wam pewien pogląd na sytuację, którego nie da subiektywna ocena dziennikarza. W przyszłym tygodniu postaram się przygotować bardziej złożony pojedynek większej liczby przeglądarek internetowych... o ile oczywiście tego chcecie.Google Chrome 91.0.4472.77 oraz Microsoft Edge 91.0.864.37 stanęły w szranki w popularnych benchmarkach JetStream 2, MotionMark oraz Speedometer. Każdy z nich sprawdza jakość działania programów pod nieco innym kątem.Dodam, że testy wykonywałem na komputerze o następującej konfiguracji:Intel Core i7-11700KMSI MAG B560 Tomahawki WiFiGainward GeForce RTX 3090 Phoenix 24GB32 GB (4 x 8 GB 3200 MHz)Seasonic PRIME GX-750Samsung SSD 850 EVO 500 GBSharkoon Night Shark RGBPrzypominam, że różnice wykazane na benchmarkach okażą się w rzeczywistym użytkowaniu tym większe, z im słabszego komputera korzystacie.Oto wyniki pomiarów: