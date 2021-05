mObywatel z kolejną nowością. Na tę czekałem od dawna

Aplikacja staje się coraz lepsza.





mObywatel co krok doczekuje się nowych funkcjonalności i nie inaczej jest tym razem. Aplikacja stworzona przez polski rząd będzie zapewniała jeszcze więcej komfortu – do mObywatela będziemy mogli bowiem dodać bilety kolejowe. Już wcześniej program można było wykorzystywać do okazania cyfrowego dowodu osobistego czy tez przedstawienia zaświadczenia o zaszczepieniu na COVID-19.Dzięki opisywanej nowości okazywanie ważnego biletu w pociągu będzie więc jeszcze prostsze.Od teraz w aplikacji mObywatel (zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS) będziemy mogli dodać bilety kolejowe, które zostaną zakupione w systemie Bilkom. Wspomniany system jest rozwijany przez spółkę PKP Informatyka. To z jednej strony ograniczenie, a z drugiej szansa na usprawnienie całego procesu podróżowania.PKP zwraca jednocześnie uwagę, że bilety, które zostaną nabyte w kasach, biletomatach oraz innych systemach poza Bilkomem nie będą pojawiały się w aplikacji mObywatel. Do sprawnego działania będzie więc potrzebne założenie konta w usłudze oraz ściągnięcie dodatkowej aplikacji, która posłuży do zakupu biletu. Procedura jest dość skomplikowana, co może faktycznie odstraszyć potencjalnych użytkowników.Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni, a bilety PKP zakupione chociażby na oficjalnej stronie przewoźnika będą mogły być bezproblemowo wgrane do aplikacji.Przewoźnicy, którzy pozwalają na integrację i wyświetlenie biletów w aplikacji mObywatel, to PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wielkopolskie i Koleje Małopolskie. Tak jak wspomniałem wyżej, jedynym warunkiem wyświetlenia ich w aplikacji na telefonie jest zakup poprzez usługę Bilkom.Kolejnym utrapieniem może być fakt, iż dostęp do biletów w mObywatelu będzie działał inaczej niż chociażby wyświetlenie dowodu osobistego. W tym wypadku bilety będą wymagały połączenia z internetem.Warto więc upewnić się, że na trasie, którą będziecie jechać będzie zapewniony dostęp do sieci.Źródło: mObywatel / fot. zrzut ekranu z filmu YT