Wiadomości Google z ważną nowością. Tylko że... spóźnioną o wiele lat

Lepiej późno niż wcale.

Przypinanie czatów w końcu w Wiadomościach Google

Źródło: XDA-Developers

Wiadomości Google stanowi na wielu urządzeniach fabrycznie zainstalowaną aplikację. Służy ona głównie do wysyłania SMS-ów oraz plików graficznych. Sam z niej korzystam i muszę przyznać, że jest naprawdę w porządku. Brakuje jej jednak kilku istotnych funkcjonalności, które technologiczny gigant zdaje się powoli implementować.Komunikatory to nie tylko narzędzia służące do wysyłania wiadomości tekstowych, ale także pozwalające na wykonywanie na nich określonych akcji. Jedną z nich jest bez wątpienia, by dostęp do niej był szybszy i łatwiejszy. Większość tego typu usług wyposażona jest w nią wyposażona.Wiadomości Google są na razie wyjątkiem od reguły. Na szczęście niedługo ten stan rzeczy ulegnie jednak zmianie. Redakcja portalu XDA-Developers odkryła bowiem w kodzie aplikacji wzmiankę o planowanym wdrożeniu opcji przypinania wybranych czatów tak, by zawsze mieć je pod ręką.Koncern planuje umożliwić konsumentom na. Szczegóły nie są jednak jeszcze dokładnie znane – pozostaje więc oczekiwanie na finalny debiut nowości. Kiedy on nastąpi? Tego nie wie nikt. Wszystko wygląda na to, iż trwają dopiero testy funkcjonalności i nie da się przewidzieć terminu jej implementacji.Miejmy jednak nadzieję, że stanie się to w miarę szybko. Przypinanie wiadomości to jednak z podstawowych opcji we wszelkiej maści komunikatorach. Google nareszcie to sobie uświadomiło.Źródło: XDA-Developers / Foto. Google