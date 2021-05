Google Chrome 91 szybszy o 23% na Windows 10

Czy aby na pewno?

Google Chrome 91 o 23% szybszy - dlaczego?

Chrome przyspieszy jeszcze mocniej

Pobierz Google Chrome 91

Google Chrome 91 został już udostępniony w sieci, a producent najpopularniejszej na świecie przeglądarki internetowej zachwala wydajność jej działania. Według zapewnień przedstawicieli firmy z siedzibą w Mountain View Chrome 91 jest o 23% szybszy od poprzedniego wydania na systemach Windows oraz innych OS-ach, na które jest rozwijany. Możecie przekonać się o tym na własnej skórze, aktualizując aplikację lub pobierając ją z naszej bazy plików.Czas wykonywania JavaScript jest ważny dla ogólnej wydajności każdej przeglądarki internetowej. Google próbuje przyspieszyć silnik JavaScript za pomocą nowego kompilatora Sparkplug, który debiutuje w Chrome 91. Po aktualizacji Chrome ma być do 23% szybszy, a finalny wzrost wydajności jest rzecz jasna najbardziej odczuwalny na komputerach o nieco mniejszej wydajności. Nowy kompilator ma za zadanie wypełniać lukę między wykonywaniem a optymalizacją kodu JavaScript w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Google zapowiada, że w kwestii wzrostu wydajności nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.Czy odczuwacie wzrost wydajności? Ja na swoim komputerze... nie, ale to maszyna z Intel Core i7-11700k i 32 GB RAMu, więc różnica jeśli faktycznie istnieje, to jest marginalna.Firma Google potwierdziła, że pracuje nad wieloma zmianami, aby poprawić ogólne działanie Chrome. Producent planuje na przykład wprowadzić obsługę "pamięci podręcznej wstecznej" w Chrome 92 dla Windows 10, macOS i Linuxa. Jak sama nazwa sugeruje, eksperymentalna funkcja umożliwia natychmiastowe ładowanie strony, gdy użytkownicy nawigują między otwartymi kartami za pomocą funkcji "wstecz" lub "do przodu". Novum działa tylko wtedy, gdy strona była wcześniej odwiedzana, a sesja znajduje się wciąż w pamięci podręcznej przeglądarki.Zainteresowani mogą już testować nowość, włączając flagi eksperymentalne. Dokładna data powszechnego wdrożenia funkcji nie została jeszcze ujawniona, ale Google planuje obecnie przetestować tę funkcję na wybranej grupie użytkowników z Chrome 92 lub nowszym.Przeglądarka internetowa Google Chrome 91 jest już dostępna do pobrania z poziomu naszej bazy aplikacji. Znajdziecie w niej wersje na wszystkie popularne systemy operacyjne - Windows, Linux i macOS.Źródło: Google